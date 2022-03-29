В условиях войны дети часто подвергаются травматическому стрессу, но родители не всегда могут вовремя его распознать и помочь ребенку.
Об этом говорится в сообщении Минобразования. Там отметили, что детский травматический стресс не всегда проявляется явно, иногда изменения в поведении могут происходить в течение недель, месяцев и даже лет. К тому же разные возрастные группы детей могут переживать стресс по-разному.
Признаки травматического стресса у детей разных возрастных категорий:
Дети дошкольного возраста:
плачут или кричат чаще, чем обычно;
чувствуют себя подавленно или робко;
переживают новые страхи, в частности тревогу при разлуке с родителями;
снятся кошмары;
у ребенка может быть недержание мочи в постели;
развиваются вредные привычки в еде, ребенок может набирать лишний вес;
ребенок воспроизводит травматический опыт во время игры;
задает вопрос о смерти;
возвращаются к модели поведения, которая присуща в более раннем возрасте;
могут иметь задержки в развитии.
Дети, обучающиеся в начальной школе:
испытывают стыд и вину;
демонстрируют чрезмерную привязчивость к взрослым, которым доверяют;
имеют проблемы со сном и концентрацией внимания;
чрезмерно беспокоятся о своей безопасности;
вздрагивают от малейшего раздражителя;
постоянно рассказывают о травмирующем опыте и боятся, что он повторится;
огорчаются через малейшие мелочи;
снижается успеваемость в школе.
Подростки:
имеют признаки депрессии;
чувствуют себя одинокими или"сумасшедшими"
избегают мест, которые могут напоминать негативный опыт;
имеют проблемы со сном;
прибегают к рискованному поведению;
проявляются расстройства пищевого поведения;
могут иметь суицидальные склонности;
рассказывают о травмирующем опыте с большим количеством подробностей;
могут употреблять алкоголь и проявлять нехарактерную сексуальную активность;
говорят, что ничего не чувствуют.
"Если замечаете указанные признаки, попробуйте помочь самостоятельно, используя советы психологов, или при случае обратитесь за помощью к специалистам", - рекомендовали и Минобразования.