Специалисты предупредили, что разные возрастные группы детей могут переживать стресс по-разному.

В условиях войны дети часто подвергаются травматическому стрессу, но родители не всегда могут вовремя его распознать и помочь ребенку.

Об этом говорится в сообщении Минобразования. Там отметили, что детский травматический стресс не всегда проявляется явно, иногда изменения в поведении могут происходить в течение недель, месяцев и даже лет. К тому же разные возрастные группы детей могут переживать стресс по-разному.

Признаки травматического стресса у детей разных возрастных категорий:

Дети дошкольного возраста:

плачут или кричат чаще, чем обычно;

чувствуют себя подавленно или робко;

переживают новые страхи, в частности тревогу при разлуке с родителями;

снятся кошмары;

у ребенка может быть недержание мочи в постели;

развиваются вредные привычки в еде, ребенок может набирать лишний вес;

ребенок воспроизводит травматический опыт во время игры;

задает вопрос о смерти;

возвращаются к модели поведения, которая присуща в более раннем возрасте;

могут иметь задержки в развитии.

Дети, обучающиеся в начальной школе:

испытывают стыд и вину;

демонстрируют чрезмерную привязчивость к взрослым, которым доверяют;

имеют проблемы со сном и концентрацией внимания;

чрезмерно беспокоятся о своей безопасности;

вздрагивают от малейшего раздражителя;

постоянно рассказывают о травмирующем опыте и боятся, что он повторится;

огорчаются через малейшие мелочи;

снижается успеваемость в школе.

Подростки:

имеют признаки депрессии;

чувствуют себя одинокими или"сумасшедшими"

избегают мест, которые могут напоминать негативный опыт;

имеют проблемы со сном;

прибегают к рискованному поведению;

проявляются расстройства пищевого поведения;

могут иметь суицидальные склонности;

рассказывают о травмирующем опыте с большим количеством подробностей;

могут употреблять алкоголь и проявлять нехарактерную сексуальную активность;

говорят, что ничего не чувствуют.

"Если замечаете указанные признаки, попробуйте помочь самостоятельно, используя советы психологов, или при случае обратитесь за помощью к специалистам", - рекомендовали и Минобразования.

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