ПТСР - частая психологическая травма у военных или свидетелей войны.

Война - ужасная психологическая травма для всех украинцев. Каждый из нас переживает за себя и своих близких, чувствует страх за свое будущее или вину за то, что делает недостаточно. Война отразилась на психике военных, мирных людей в опасных городах и жителей спокойных городов - этот ужас затронул каждого. ПТСР - одно из самых распространенных последствий войны для психики.

Что такое ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство - ПТСР - это тяжелое психическое расстройство, возникающее у людей, которые пережили травмирующие и тяжелые события. Человек с ПТСР постоянно заново переживает тревогу, панику и депрессию, даже если жизнь уже наладилась. Даже в мирное время он страдает от тревожных воспоминаний.

У людей, переживших войну, ПТСР может проявляться в разном виде. Некоторые люди постоянно слышат звуки сирен и самолетов, или впадают в панику при повседневных звуках, напоминающих звуки войны. Также люди с ПТСР могут чувствовать постоянную необоснованную тревогу и страх за близких. Человек перестает радоваться жизни, страдает от апатии и бессоницы, часто плачет.

Лечение ПТСР

Самостоятельно справиться с болезнью нельзя, хотя поддержка близких значительно ускорит выздоровление. Человеку с подозрением на ПТСР нужно обязательно обратиться к психотерапевту.

Лечение посттравматического расстройства подбирается индивидуально. Взрослым, особенно военным, хорошо помогает ДПДГ - метод психотерапии, при которой пациент концентрируется на тревожных воспоминаний и делает разные движения глазами. При ПТСР могут назначить антидепрессанты и другие лекарства.

ПТСР у детей обычно лечат с помощью когнитивно-процессуальной терапии. С ребенком ведут беседы о травмирующих событиях и помогают научиться правильно на них реагировать. Часто маленькие пациенты ведут дневник или занимаются творчеством в рамках лечения.

Как помочь человеку с ПТСР

Оказывайте поддержку такому человеку и не навязывайтесь, если он не хочет говорить. Не вините и не стыдите человека за его переживания. Займитесь вместе спортом или творчеством. Помогите человеку влиться в нормальный режим дня и делать повседневные дела. Не "заражайте" больного паникой или пессимизмом, особенно ребенка.

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