Родители считают, что несколько волшебных слов могут помочь объяснить ребенку свои потребности.

Во время распространения COVID-19 и карантина родители вынуждены работать из дома, именно в это время дети требуют больше внимания к себе, чем обычно.

По словам психолога Марины Петрович, часто родители считают, что несколько волшебных слов могут помочь объяснить ребенку свои потребности, но они не могут подобрать такие слова, пишет nashamama.

"На самом же деле, их основная проблема – это страх быть плохими родителями", – отметила Петрович.

Этот страх порождает 5 основных иллюзий:

родители должны быть доступны для ребенка 24 часа в сутки;

мать должна доказывать ребенку свою любовь;

все желания ребенка нужно выполнять;

ребенку нужно очень много времени;

ребенок - самое важное в жизни.

Как сообщал УНИАН, эксперты рассказали, как сказать старшему ребенку о появлении младшего ребенка в семье. По мнению экспертов, первая задача будущих родителей - правильно выбрать момент, когда сказать ребенку, что у него будет братик или сестренка. Большинство психологов рекомендуют делать это после третьего месяца беременности. Во-первых, исчезает угроза выкидыша. Во-вторых, животик мамы уже становится заметным и есть о чем поговорить.

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