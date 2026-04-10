Врач рассказал, чем полезна пшеничная каша и какие у нее противопоказания.

Пшенная каша считается полезным и доступным блюдом, однако ее влияние на организм, в частности при диабете, зависит от способа употребления. Гастроэнтеролог Павел Андрющенко объяснил в комментарии УНИАН, кому полезно есть пшенную кашу, как правильно включать ее в рацион и с чем сочетать.

Чем особенна пшенная каша – польза и вред блюда

Как отметил Андрющенко, пшено – это простой и доступный продукт, который может быть ценной частью питания, если правильно его готовить и употреблять. Так, например, рассказывая о пользе пшенной каши, врач упомянул ее состав: сложные углеводы, растительный белок, клетчатку, а также ряд важных микроэлементов, в частности магний, железо и витамины группы В.

Сочетая все эти питательные вещества, блюдо поддерживает энергетический обмен, работу нервной системы и пищеварение. Клетчатка, со своей стороны, способствует нормализации работы кишечника и помогает контролировать аппетит.

Пшенная каша – противопоказания

Что касается того, чем вредна пшенная каша, специалист прежде всего подчеркнул, что она является значительным источником углеводов, поэтому может существенно влиять на уровень глюкозы в крови. Соответственно, важно понимать, как действует пшенная каша при диабете:

"Для людей с сахарным диабетом она не запрещена, но желательно контролировать размер порции и правильно сочетать этот злак с другими продуктами".

Он пояснил, что оптимально сочетать кашу с белками и жирами – например, яйцами, рыбой, кисломолочными продуктами или орехами. Это помогает замедлить повышение уровня сахара после еды.

Зато сладкие варианты с добавлением сахара или меда, по словам Андрющенко, менее желательны.

Пшенная каша – польза и способы приготовления

Пищевая ценность блюда по данным USDA:

Калории: 47 ккал;

Белки: 1,55 г;

Жиры: 0,28 г;

Углеводы: 10,39 г;

Клетчатка: 1,3 г;

Сахара: 0,06 г.

Минералы:

Магний: 18 мг;

Фосфор: 50 мг;

Калий: 51 мг;

Натрий: 71 мг;

Железо: 0,44 мг.

По словам гастроэнтеролога, это блюдо можно употреблять утром, поскольку оно обеспечивает организм энергией на первую половину дня. Впрочем, решающим фактором в том, кому и когда нельзя есть пшенную кашу, является не время, а общий баланс питания и размер порции:

"Иногда пшенная каша тяжела для желудка, особенно если есть чувствительность к углеводам или сопутствующие функциональные расстройства пищеварения".

В таких случаях стоит ориентироваться на индивидуальную переносимость.

Также врач посоветовал тщательно промывать пшено перед приготовлением и варить его преимущественно на воде или с минимальным добавлением молока.

Лучшими сочетаниями, по его словам, являются овощи, зелень, белковые продукты и небольшое количество полезных жиров. В то же время следует избегать избытка простых углеводов, в частности сахара.

справка Павел Андрющенко гастроэнтеролог Павел Андрющенко - член Украинской гастроэнтерологической ассоциации и Европейской ассоциации по изучению болезней печени (EASL). Работает по современным международным протоколам, адаптированным к украинским реалиям. Сфера его интересов включает функциональные расстройства пищеварительного тракта и влияние стресса и ментального здоровья на работу органов желудочно-кишечного тракта, метаболические нарушения и патологии, связанные с избыточным весом или ожирением.

