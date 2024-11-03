В список вошли весьма доступные и прияные на вкус продукты.

Когда люди думают о здоровье, то часто уделяют внимание здоровью кожи, кишечника или иммунитета, но совсем нечасто заботятся о здоровье костей.

По словам диетолога Жаклин Кланк, очень много людей, особенно после 50, страдают низкой плотностью костей, что усиливает риск переломов, пишет Eatingwell. Однако, как отметила специалист, каждый может поддерживать здоровье и крепость костей, выбирая больше подходящих продуктов.

Диетолог Грейс Дероша отметила, что здоровье костей важно на каждом этапе жизни, поэтому его нужно поддерживать диетой, богатой питательными веществами.

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6 продуктов, которые нужно есть для улучшения здоровья костей

1. Тофу

"Многие виды тофу помещаются в кальциевый раствор, что делает его более богатым кальцием", - сказала Кланк. Она рекомендует проверять этикетку.

Потребление достаточного количества продуктов, богатых кальцием, необходимо для поддержания плотности костей.

2. Чернослив

Он переполнен питательными веществами, которые поддерживают крепость костей, включая витамин К, который, играет важную роль в регулировании баланса кальция и формировании костей. Чернослив также содержит калий, который помогает удерживать кальций в костях, и марганец, который необходим для формирования костей.

Съев порцию, которая составляет около ¼ стакана, вы получите несколько питательных веществ, поддерживающих кости.

3. Йогурт

Он богат кальцием, витамином D и белком, сказала Кланк. Если хотите увеличить потребление кальция, выбирайте обычный йогурт вместо греческого, так как обычный содержит почти 50% дневной нормы кальция — почти вдвое больше, чем греческий йогурт.

4. Лосось

В нем много витамина D и щедрая порция жирных кислот омега-3 и белка. Витамин D необходим организму для эффективного усвоения кальция. Исследования также связывают жирные кислоты омега-3 с улучшением качества костей.

5. Капуста кейл

Капуста кейл - суперзвезда среди темно-зеленых листовых овощей, когда дело касается поддержки костей. Одна чашка сырой капусты кейл является отличным источником витамина К, который играет роль в формировании костей и метаболизме кальция.

6. Тахин

Это кремообразное масло из семян кунжута, богато полезными для костей питательными веществами. Тахин богат кальцием, магнием и фосфором. Кальций необходим для плотности костей, а магний и фосфор помогают метаболизму кальция, объяснила Дероша.

Другие способы поддержать здоровье костей

Помимо диеты, богатой питательными веществами, поддерживающими кости, есть несколько вариантов образа жизни, которые помогут сохранить кости крепкими и здоровыми.

Оставайтесь активными, что значит регулярно заниматься физической активностью, ежегодно посещайте врача для осмотра, а также сдавайте анализы, чтобы убедиться в отсутствии дефицита витаминов или минералов.

Стоит ограничить употребление кофеина и алкоголя для улучшения здоровья костей. Высокое потребление кофеина может способствовать потере костной массы, поэтому старайтесь употреблять не более 400 мг в день, что эквивалентно примерно 4 чашкам кофе.

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