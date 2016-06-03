Бег способствует укреплению костей

И если выбор стоит между ездой на велосипеде, плаванием и бегом, лучше выбирать последнее, пишет Здоровье. Выводыученых базируются на эксперименте, проведенном с участием горных бегунов-марафонцев. У них замерили уровень основных белков костной ткани (остеокальцина и P1NP) и гормонов (глюкагона, инсулина и лептина) после 65 –километрового забега в горах. Испытуемые из контрольной группы не участвовали в гонке, но тоже испытывали физическую нагрузку, правда, слабее по интенсивности. Результаты показали, что у бегунов уровень глюкагона был выше, а инсулина и лептина, наоборот ниже, чем у «контрольных» испытуемых. Также у них были снижены показатели остеокальцина и P1NP. При этом в спокойном состоянии (до нагрузки) профессиональные спортсмены имели более высокий уровень белка P1NP.

Ученые интерпретируют полученные данные так: бегуны тратят больше энергии и ресурсов своего организма во время соревнований, но это обеспечивает чистый прирост здоровья костям в долгосрочной перспективе.