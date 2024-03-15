Единого волшебного средства для здоровья почек нет, но включение в рацион определенных суперпродуктов может дать мощный импульс.

Почки - замечательный орган, фильтрующий отходы из крови, балансирующий электролиты и производящий гормоны, жизненно важные для общего состояния здоровья.

При этом, согласно исследованию, хронической болезнью почек страдают около 10% населения мира, что составляет почти 800 млн человек, пишет The IndianExpress. Урологи Пракаш Чандра Шетти и Нитин Шривастава перечислили пять суперпродуктов, которые улучшают здоровье почек.

Черника

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Черника богата витаминами и минералами, содержит антиоксиданты, такие как антоцианы, которые уменьшают воспаление и защищают от окислительного стресса. В этих ягодах также мало натрия, калия и фосфора, что делает их подходящими для людей с проблемами почек. Включение черники в рацион может помочь регулировать кровяное давление и предотвратить образование камней в почках.

Лосось

Эта рыба обладает противовоспалительными свойствами, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы. Употребление жирной рыбы может снизить уровень холестерина, тем самым снижая риск заболеваний почек.

Капуста

Капуста богата витаминами, минералами и антиоксидантами, особенно витамином К, который имеет решающее значение для свертывания крови и прочности костей. Благодаря низкому содержанию калия капуста подходит людям с заболеваниями почек, которым необходимо ограничить потребление калия. Включение капусты в ежедневный рацион может помочь регулировать функцию почек и улучшить общее самочувствие.

Чеснок

Чеснок содержит аллицин, обладающий антибактериальным и противовоспалительным действием. Регулярное употребление чеснока помогает снизить кровяное давление, предотвратить сердечные заболевания, связанные с повышенным уровнем холестерина, и защитить почки. Добавление чеснока в пищу не только улучшает вкус, но и обеспечивает дополнительную защиту от заболеваний почек.

Киноа

Киноа богато белком, клетчаткой, железом и магнием, а также другими питательными веществами. В нем мало калия и фосфора, что делает эти зерна подходящей альтернативой для людей с проблемами почек. Если сделать киноа основным источником энергии вместо других углеводов, это может значительно улучшить здоровье почек.

При этом доктор Шетти подчеркнул необходимость гидратации, которая улучшает здоровье почек. "Вода необходима для вымывания токсинов и отходов из почек, поэтому старайтесь выпивать не менее 8 стаканов воды в день, в зависимости от вашего уровня активности и климата", - сказал он. Кроме того, специалист рекомендовал сократить потребление обработанных пищевых продуктов, рафинированного сахара и продуктов с высоким содержанием натрия, чтобы сохранить здоровье почек.

Другие новости о пользе овощей и фруктов

Фрукты должны составлять основу рациона, однако в реальности всего 12% взрослых съедают рекомендуемые 1,5–2 чашки фруктов в день.

Специалисты отмечают, что все фрукты полезны, но некоторые из них особенно. Черника занимает звание самого полезного фрукта. Это обусловлено ее антоцианами. Она улучшает когнитивные способности и укрепляет умственные способности.

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