Война заставила немало украинских семей разделиться – пока женщины с детьми эвакуировались, мужчины остались защищать страну.

Кандидат психологических наук, психотерапевт Наталья Портницька рассказала, как сохранить чувства и семью в разлуке из-за войны.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".

"Любовь поддерживает в сложных ситуациях, наполняет смыслом борьбу с врагом и противодействие трудностям адаптации на новом месте, придает сил для заботы о близких. Любовь во время войны дает ощущение стабильности и хотя бы минимального контроля над ситуацией. Но любовь и сама нуждается в поддержке, особенно в период вынужденной разлуки с любимым человеком", – объясняет психотерапевт.

Почему в условиях войны возникают трудности в отношениях

кажется, что чувства сейчас не на первом месте: кажется, что сейчас важнее воевать, волонтерить, "быть полезным" другим;

что чувства подождут: у каждого из партнеров первоочередные задачи – стоять на посту, работать, реагировать на сигналы тревоги, налаживать быт на новом месте, устраивать ребенка в садик, оформлять документы в другой стране и т. п.;

любовь притупляется: возникает чувство одиночества – не хватает слов любви, объятий, поддержки.

Противодействовать этим ощущениям может осознание, насколько вы важны друг для друга, говорит эксперт.

Как сохранить чувства

Используйте в общении свои понятные только вашей паре, "специальные" кодовые слова, ласковые прозвища, которые способны поддержать и напомнить самые теплые моменты совместной жизни.

Создайте ритуал звонков или переписки в мессенджерах. Рассказывайте друг другу обо всем, что произошло в течение дня, подробности ежедневных дел, успехи и достижения ребенка. Хорошо, если есть возможность сделать такие звонки регулярными. Желательно ежедневно в одно и то же время.

Говорите и пишите о своих чувствах. Даже если нет возможности разговоров или детальной переписки, присылайте символические смайлики или романтические стикеры, которые могут мгновенно напомнить партнеру о вашей любви.

Слушайте партнера. Помните, что вам обоим сейчас нелегко, вы оба можете быть встревоженными или раздраженными. Попробуйте спокойно реагировать, если услышите эмоциональные всплески.

Показывайте, что замечаете усилия партнера.

Сделайте виртуальное свидание с чашкой кофе или самый простой, но совместный ужин по разные стороны экрана.

Поддержать чувства помогают мелочи (небольшие украшения, брелоки), подаренные любимыми. Воспоминания о моментах, когда и как были сделаны эти подарки, напоминают и о чувствах, которые вас объединяют. А в ситуации тревоги эти безделушки могут помочь "заземлиться", успокоиться.

Если жена с детьми находится в безопасном месте, хорошим напоминанием о мирной жизни для мужа/отца могут стать фото детей в их ежедневных делах.

Делитесь мечтами о совместных делах после победы.

Воспринимайте вынужденную разлуку как повод погрустить друг за другом. Главное – это доверие между партнерами, вера в чувства.

Как сообщал УНИАН, ранее психолог Ирина Тычина объяснила, почему во время войны люди расходятся.