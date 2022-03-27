Кандидат психологических наук, психотерапевт Наталья Портницька рассказала, как сохранить чувства и семью в разлуке из-за войны.
Об этом говорится в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".
"Любовь поддерживает в сложных ситуациях, наполняет смыслом борьбу с врагом и противодействие трудностям адаптации на новом месте, придает сил для заботы о близких. Любовь во время войны дает ощущение стабильности и хотя бы минимального контроля над ситуацией. Но любовь и сама нуждается в поддержке, особенно в период вынужденной разлуки с любимым человеком", – объясняет психотерапевт.
Почему в условиях войны возникают трудности в отношениях
- кажется, что чувства сейчас не на первом месте: кажется, что сейчас важнее воевать, волонтерить, "быть полезным" другим;
- что чувства подождут: у каждого из партнеров первоочередные задачи – стоять на посту, работать, реагировать на сигналы тревоги, налаживать быт на новом месте, устраивать ребенка в садик, оформлять документы в другой стране и т. п.;
- любовь притупляется: возникает чувство одиночества – не хватает слов любви, объятий, поддержки.
Противодействовать этим ощущениям может осознание, насколько вы важны друг для друга, говорит эксперт.
Как сохранить чувства
- Используйте в общении свои понятные только вашей паре, "специальные" кодовые слова, ласковые прозвища, которые способны поддержать и напомнить самые теплые моменты совместной жизни.
- Создайте ритуал звонков или переписки в мессенджерах. Рассказывайте друг другу обо всем, что произошло в течение дня, подробности ежедневных дел, успехи и достижения ребенка. Хорошо, если есть возможность сделать такие звонки регулярными. Желательно ежедневно в одно и то же время.
- Говорите и пишите о своих чувствах. Даже если нет возможности разговоров или детальной переписки, присылайте символические смайлики или романтические стикеры, которые могут мгновенно напомнить партнеру о вашей любви.
- Слушайте партнера. Помните, что вам обоим сейчас нелегко, вы оба можете быть встревоженными или раздраженными. Попробуйте спокойно реагировать, если услышите эмоциональные всплески.
- Показывайте, что замечаете усилия партнера.
- Сделайте виртуальное свидание с чашкой кофе или самый простой, но совместный ужин по разные стороны экрана.
- Поддержать чувства помогают мелочи (небольшие украшения, брелоки), подаренные любимыми. Воспоминания о моментах, когда и как были сделаны эти подарки, напоминают и о чувствах, которые вас объединяют. А в ситуации тревоги эти безделушки могут помочь "заземлиться", успокоиться.
- Если жена с детьми находится в безопасном месте, хорошим напоминанием о мирной жизни для мужа/отца могут стать фото детей в их ежедневных делах.
- Делитесь мечтами о совместных делах после победы.
- Воспринимайте вынужденную разлуку как повод погрустить друг за другом. Главное – это доверие между партнерами, вера в чувства.
Как сообщал УНИАН, ранее психолог Ирина Тычина объяснила, почему во время войны люди расходятся.