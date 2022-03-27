Война заставила немало украинских семей разделиться / фото ua.depositphotos.com

Кандидат психологических наук, психотерапевт Наталья Портницька рассказала, как сохранить чувства и семью в разлуке из-за войны.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".

"Любовь поддерживает в сложных ситуациях, наполняет смыслом борьбу с врагом и противодействие трудностям адаптации на новом месте, придает сил для заботы о близких. Любовь во время войны дает ощущение стабильности и хотя бы минимального контроля над ситуацией. Но любовь и сама нуждается в поддержке, особенно в период вынужденной разлуки с любимым человеком", – объясняет психотерапевт.

Почему в условиях войны возникают трудности в отношениях

  • кажется, что чувства сейчас не на первом месте: кажется, что сейчас важнее воевать, волонтерить, "быть полезным" другим; 
  • что чувства подождут: у каждого из партнеров первоочередные задачи – стоять на посту, работать, реагировать на сигналы тревоги, налаживать быт на новом месте, устраивать ребенка в садик, оформлять документы в другой стране и т. п.;
  • любовь притупляется: возникает чувство одиночества – не хватает слов любви, объятий, поддержки. 

Противодействовать этим ощущениям может осознание, насколько вы важны друг для друга, говорит эксперт.

Как сохранить чувства

  • Используйте в общении свои понятные только вашей паре, "специальные" кодовые слова, ласковые прозвища, которые способны поддержать и напомнить самые теплые моменты совместной жизни.
  • Создайте ритуал звонков или переписки в мессенджерах. Рассказывайте друг другу обо всем, что произошло в течение дня, подробности ежедневных дел, успехи и достижения ребенка. Хорошо, если есть возможность сделать такие звонки регулярными. Желательно ежедневно в одно и то же время. 
  • Говорите и пишите о своих чувствах. Даже если нет возможности разговоров или детальной переписки, присылайте символические смайлики или романтические стикеры, которые могут мгновенно напомнить партнеру о вашей любви.
  • Слушайте партнера. Помните, что вам обоим сейчас нелегко, вы оба можете быть встревоженными или раздраженными. Попробуйте спокойно реагировать, если услышите эмоциональные всплески.
  • Показывайте, что замечаете усилия партнера. 
  • Сделайте виртуальное свидание с чашкой кофе или самый простой, но совместный ужин по разные стороны экрана.
  • Поддержать чувства помогают мелочи (небольшие украшения, брелоки), подаренные любимыми. Воспоминания о моментах, когда и как были сделаны эти подарки, напоминают и о чувствах, которые вас объединяют. А в ситуации тревоги эти безделушки могут помочь "заземлиться", успокоиться.
  • Если жена с детьми находится в безопасном месте, хорошим напоминанием о мирной жизни для мужа/отца могут стать фото детей в их ежедневных делах.
  • Делитесь мечтами о совместных делах после победы.
  • Воспринимайте вынужденную разлуку как повод погрустить друг за другом. Главное – это доверие между партнерами, вера в чувства. 
Как сохранить чувство / фото t.me/psy_support

Как сообщал УНИАН, ранее психолог Ирина Тычина объяснила, почему во время войны люди расходятся.