В условиях войны иногда трудно строить нормальную коммуникацию с другими людьми, проявлять терпимость и понимание, что может привести к расставанию.

Пока с одной стороны мы видим, что с начала войны в Украине заключаются все новые и новые браки, некоторые пары наоборот расходятся.

Психолог и кандидат психологических наук Ирина Тычина объяснила, почему во время войны люди расходятся, пишет телеграм-канал "Психологическая поддержка".

"Крепкие супружеские отношения обычно основываются на многих важных вещах, среди которых – любовь, взаимопонимание, поддержка и доверие друг к другу", – объясняет психолог.

В то же время во время войны, когда большинство населения страны уже длительное время погружено в ненормальные события, которые очень выматывают, иногда трудно строить нормальную коммуникацию с другими людьми, проявлять терпимость и понимание. Это сказывается на человеческих отношениях, в том числе и супружеских, а иногда даже приводит к их разрушению.

Что же может быть причиной расставания во время войны:

Не хватает ресурса на чувства. Любовь – это глагол! А в стрессовых условиях становится трудно проявлять это чувство, совершать маленькие и большие добрые поступки для своей второй половины. Через "обнаженные нервы", когда внутри все "звенит, словно струна", а ситуация неопределенности или непосредственной опасности все длится и длится. Потому что жизнь изменилась, и теперь много сил и времени уходит на организацию элементарных бытовых вещей, а на отношения ресурса просто не хватает. Потому что есть более важные вещи, а остальное подождет до победы.

Любовь – это глагол! А в стрессовых условиях становится трудно проявлять это чувство, совершать маленькие и большие добрые поступки для своей второй половины. Через "обнаженные нервы", когда внутри все "звенит, словно струна", а ситуация неопределенности или непосредственной опасности все длится и длится. Потому что жизнь изменилась, и теперь много сил и времени уходит на организацию элементарных бытовых вещей, а на отношения ресурса просто не хватает. Потому что есть более важные вещи, а остальное подождет до победы. Расставляются ценностные приоритеты. Во время войны становится понятным, что является главным, а что второстепенным в жизни. Начинают цениться вещи, о которых мы даже не задумывались в мирное время. И может случиться так, что это разные вещи для супружеских партнеров и точек соприкосновения нет. Переживание войны делает всех максимально честными, такими, как мы есть на самом деле и, иногда, это не та правда, которую мы готовы знать о своем партнере. Поэтому, возможен развод и построение отношений с тем, кто имеет схожие убеждения и ценности.

Во время войны становится понятным, что является главным, а что второстепенным в жизни. Начинают цениться вещи, о которых мы даже не задумывались в мирное время. И может случиться так, что это разные вещи для супружеских партнеров и точек соприкосновения нет. Переживание войны делает всех максимально честными, такими, как мы есть на самом деле и, иногда, это не та правда, которую мы готовы знать о своем партнере. Поэтому, возможен развод и построение отношений с тем, кто имеет схожие убеждения и ценности. Разное переживание стресса. Разрушить отношения может и разная реакция на стресс. У кого-то едва повысился уровень тревоги, а у другого человека уже паника. Кто-то думает, как быстрее оказаться в безопасном месте, а кто-то готовится к защите. Разная реакция иногда мешает супругам объединиться, сплотиться, поддержать друг друга, чтобы вместе пережить эти сложные времена. Каждый остается наедине сам с собой и это закономерно ведет к постепенному разрыву отношений.

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