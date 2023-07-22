Ранее ученые из Австралии определили, что предел безопасной для человека температуры не должен быть больше 35 градусов.

Жара в 35 градусов, которую считают вполне переносимой, не могут выдержать даже люди в хорошей физической форме.

К такому выводу пришли ученые Университета Пенсильвании. Они провели эксперимент, чтобы выяснить, насколько человеческий организм приспособлен к длительному пребыванию на жаре, передает Би-би-си.

Ранее ученые из Австралии определили, что предел безопасной температуры не должен быть больше 35 градусов. Теперь же специалисты Университета Пенсильвании решили проверить расчеты австралийских коллег и провели эксперимент с участием 24 молодых здоровых добровольцев.

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Все они проглотили таблетку с термометром, который измерял температуру внутри тела, после чего добровольцев перевели в герметичную капсулу, где, меняя температуру, ученые сделали сотни замеров. В определенный момент, известный как "критический предел окружающей среды", у испытуемых начала расти температура тела.

"При превышении этого предела температура тела начинает повышаться, а риск для здоровья существенно увеличиваться", - отметили исследователи.

Согласно результатам, в условиях 50-процентной влажности перегрев молодого и здорового человека начинается уже при температуре в 31 градус по Цельсию.

Жертвы жары

Европейские страны и США каждый год фиксируют количество жертв жары, волны которой участились в последние годы. При этом в украине статистики относительно жертв жары нне ведется.

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