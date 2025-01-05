Специалисты отметили, что эта привычка полезна не только для артериального давления, но и для общего здоровья.

Высокое артериальное давление, также известное как гипертония, часто называют "тихим убийцей", потому что оно не всегда вызывает симптомы.

Тем не менее, это основной модифицируемый фактор риска ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, инсульта, хронической болезни почек и деменции, отметил кардиолог Шон Коткин. Он отметил, что хотя существует много способов снижения артериального давления, выделяется один простой, пишет Eatingwell.

Знаете ли вы, что употребление большего количества растительной пищи (овощей, фруктов, цельного зерна, орехов и семян) может существенно повлиять на артериальное давление? Хотя это может показаться незначительной привычкой, это правда, что употребление большего количества растительной пищи может серьезно помочь снизить уровень артериального давления, отметила диетолог Кэролайн Томасон.

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Один из принципов диеты DASH - созданной специально для гипертоников, заключается в том, чтобы растительная пища составляла большую часть тарелки. "Исследования показали, что употребление растительной пищи может снизить артериальное давление и уменьшить риск сердечных заболеваний, диабета. План питания на основе растений естественным образом снижает потребление калорий, что приводит к потере веса, еще один фактор, который, как известно, улучшает артериальное давление", - объяснила диетолог Мария Елена Фрага.

При лечении гипертонии эксперты рекомендуют помнить о потреблении насыщенных жиров, натрия и добавленного сахара, которые могут повысить артериальное давление. Растительные продукты по своей природе содержат мало этих веществ, но богаты питательными веществами, которые поддерживают здоровое артериальное давление, такими как клетчатка и калий.

Томасон отметила, что клетчатка поддерживает здоровье сердца, снижая уровень холестерина и стабилизируя уровень сахара в крови, что может косвенно способствовать контролю артериального давления. Калий, с другой стороны, является важным минералом (и электролитом), который помогает организму избавляться от натрия через мочу, что помогает снизить артериальное давление.

Томасон советует употреблять:

фрукты 2–3 порции (1 средний фрукт или ½ стакана свежих или замороженных фруктов - это порция);

Овощи 3–5 порций (1 стакан сырых или ½ стакана приготовленных - это порция)

Орехи и семена 1–2 порции (небольшая горсть или 1 унция - это порция)

Цельнозерновые 3–6 порций (1 ломтик цельнозернового хлеба или ½ стакана приготовленных зерен - это порция);

Бобовые 1–2 порции (½ стакана приготовленных бобов, чечевицы или гороха - это порция).

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Некоторые способы улучшения артериального давления включают регулярные занятия спортом, поддержание здорового веса и сокращение потребления соли, кофеина и алкоголя. Тем не менее, если вы хотите начать с малого, упражнения могут быть выходом.

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