Алкогольные напитки могут кардинально нарушить работу сердца.

Немецкие ученые выяснили, что алкоголь провоцирует проблемы с сердцем даже у молодых и здоровых людей

Ученые из Мюнхенской университетской клиники проанализировали данные более 200 молодых мужчин и женщин, регулярно пьющх алкоголь. Они сделали вывод, что употребление алкоголя приводит к учащению пульса более чем на 100 ударов в минуту даже у здоровой молодежи.

"Клинически значимые аритмии возникали более чем у 5% здоровых участников исследования, преимущественно в фазе восстановления. С кардиологической точки зрения, исследование показало еще одно негативное влияние чрезмерного употребления алкоголя на здоровье", - прокомментировал ученый Мориц Синнер.

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Ученые отметили, что алкогольные напитки могут кардинально нарушить работу сердца, спровоцировав долгосрочные и вредные последствия аритмии.

По данным Федерального центра санитарного просвещения, каждый третий гражданин Германии в возрасте от 18 до 25 лет постоянно пьет пиво, вино или крепкие напитки. А среди подростков от 12 до 17 лет к алкоголю пристрастился каждый десятый немец.

Другие новости о вреде алкоголя

У людей в возрасте до 50 лет за последние 60 все чаще развиваются рак груди и колоректальный рак, и употребление алкоголя может повоцировать заболевание, говорится в отчете Американской ассоциации исследования рака. Авторы также описали тревожную закономерность: несмотря на то, что уровень смертности от рака снизился, общая заболеваемость несколькими видами рака необъяснимым образом растет.

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