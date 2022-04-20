Весной высок риск подхватить опасные инфекционные заболевания, а из-за перебоев с доставками лекарств вылечиться будет труднее. Также во время войны никуда не пропал коронавирус. Сделанная вовремя прививка может спасти вас от осложнения и даже смерти. Особенно важно прививать детей.
Как сделать прививки во время войны
Вакцины от болезней, которые входят в национальный перечень прививок, можно получить бесплатно. В список входит десять инфекционных заболеваний: гепатит В, туберкулез, полиомиелит, дифтерия, коклюш, столбняк, гемофильная инфекции (Hib), корь, краснуха и эпидемический паротит ("свинка"). Эти болезни могут быть смертельными, а вакцина значительно снижает риск заболеть.
Сделать прививку бесплатно можно у семейного врача, с которым заключена декларация. В условиях войны сделать прививку можно в любом медицинском учреждении, а заключать декларацию не нужно. Прививку от коронавируса также можно получить в больнице или в пунктах экспресс-вакцинации.
Какие прививки нужно делать весной
Весной стоит сделать прививку от столбняка, если старая уже просрочена. Эту смертельно опасную болезнь можно получить при контакте с землей или садовыми принадлежностями. Взрослым делать такую прививку нужно каждые 10 лет.
Людям, которые часто бывают на даче, в лесу или на природе, стоит привиться от клещевого энцефалита, поскольку весной начинается сезон активности клещей. Прививка от энцефалита делается каждые 3 года.
До сих пор актуальна вакцинация от коронавируса. Из-за войны этой болезни уделяется меньше внимания, но пандемия ещё не побеждена. Прививка от COVID-19 бесплатна и безопасна. Людям, которые прививались осенью или в начале зимы, сейчас стоит сделать ревакцинацию.
Полный календарь прививок для всех возрастов смотрите тут.
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