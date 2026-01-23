Исследователи выяснили, как мысли влияют на результат вакцинации

Ученые научили 85 добровольцев сознательно повышать активность системы вознаграждения мозга.

Ученые выяснили, что люди, которые сразу после вакцинации целенаправленно настраивали себя на позитивные мысли, вырабатывали больше защитных антител в крови в ответ на прививку. Как пишет The Independent, предварительные исследования на животных показывали, что система вознаграждения мозга, отвечающая за мотивацию и ожидания, может влиять на иммунитет. В то же время оставалось непонятным, существует ли подобная связь между мозгом и иммунной системой у людей.

Ученые предполагали, что именно эта нейронная сеть может лежать в основе эффекта плацебо – когда фиктивное лечение приводит к реальному улучшению состояния пациента. Лучшее понимание этого биологического механизма может открыть новые способы повышения эффективности вакцин.

В новом исследовании ученые научили 85 здоровых добровольцев сознательно повышать активность системы вознаграждения мозга – так называемой вентральной тегментальной области (VTA) – и наблюдали за этим процессом с помощью современных методов нейровизуализации.

Участников учили использовать ментальные стратегии, в частности вспоминать приятные события, например путешествия. Параллельно активность VTA отслеживали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Кроме того, добровольцы получали обратную связь в реальном времени об эффективности своих мыслей, что позволяло им корректировать ментальные стратегии для еще большего повышения активности этой области мозга.

После этого участникам сделали прививку от гепатита, а образцы крови брали до вакцинации и в течение четырех недель после инъекции.

Выяснилось, что люди, которые научились поддерживать более высокую активность VTA, имели значительно больший прирост уровня защитных антител в крови. Для этого они использовали ментальные стратегии, связанные с положительными ожиданиями, что, по мнению авторов, может свидетельствовать о проявлении эффекта плацебо.

"Устойчивое повышение активности VTA также было связано с ментальными стратегиями, включавшими положительные ожидания", – отметили ученые.

Исследование указывает на потенциальную связь между активностью конкретных мозговых путей, связанных с мотивацией и ожиданием, и работой иммунной системы.

"Остается неизвестным, существует ли подобная связь между мозгом и иммунитетом у людей и привлекает ли она сознательные положительные ожидания", – отметили авторы в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.

По словам исследователей, эти результаты могут помочь в поиске биологических механизмов эффекта плацебо у людей и разработке новых подходов к лечению.

"Наши данные свидетельствуют о том, что сознательно сформированные положительные ожидания могут задействовать систему вознаграждения мозга и влиять на иммунную функцию", – подытожили ученые.

В то же время ученые отмечают необходимость дальнейших исследований с большим количеством участников, ведь в этой работе оценивали только уровень антител, а не клиническую эффективность вакцины.

