Проанализировать свои привычки крайне важко для того, чтобы врачи могли найти причину проблемы.

Головная боль, боль в сердце, онемение конечностей и тошнота позволяют быстро распознать повышенное давление - такие симптомы очень сложно проигнорировать. Они не только значительно ухудшают качество жизни, но и сигнализируют о серьезных проблемах в организме.

Устанавливать, что может спровоцировать повышение давления, и искать методы улучшения своего состояния необходимо исключительно со своим лечащим врачом. Но перед визитом к нему не будет лишним проанализировать свои привычки - ведь догадываться, в чем причина повышения давления, можно очень долго.

Ниже УНИАН собрал не самые очевидные привычки, которые провоцируют высокое давление. А о том, как понизить давление надолго, мы рассказывали ранее.

Видео дня

Плохой сон - причина, почему повышается давление ночью

Медики говорят, что люди, которые не спят ночью по 6-8 часов непрерывно, имеют высокий риск повышенного кровяного давления. Кроме того, бессонные ночи повышают артериальное давление не только в течение ночи, но и на следующий день.

Если ваш ритм жизни прямо сейчас не позволяет сделать так, чтобы удавалось засыпать и просыпаться в одно время (а это залог качественного сна), пользуйтесь другими рекомендациями, способными улучшить ваш отдых. К примеру, не ешьте и не пейте за 1,5 часа до сна, избегайте просмотра телевизора или взаимодействия со смартфоном/планшетом в это время.

Поход в туалет невовремя - то, что повышает ваше давление

Привычка терпеть - до перерыва на работе, до рекламной паузы или до конца серии при просмотре шоу или же по другой надуманной причине - чревата серьезными проблемами со здоровьем. Когда ваш мочевой пузырь переполнен, кровяное давление существенно повышается. В частности, именно поэтому врачи проводят измерения давления только после того, как отправят пациента в уборную. Решить проблему просто - не игнорируйте сигналы своего организма и не стесняйтесь "отлучаться", когда это нужно.

Алкоголь - то, что вызывает резкое повышение давления и проблемы в перспективе

Распространено мнение, что привычка выпивать "немножко вина" за ужином приносит одну только пользу. Однако врачи предостерегают: алкоголь может привести к резкому повышению давления в краткосрочной перспективе и проблемам с давлением в долгосрочной. Даже на следующий день после употребления спиртного ваше артериальное давление будет выше нормы.

Недостаток овощей и фруктов в рационе чреват проблемами с давлением

Мы потребляем очень много добавленной соли - она уже есть в множестве продуктов, которые мы покупаем в магазине, и мы даже не обращаем внимания на это. А переизбыток натрия в рационе - как раз то, от чего повышается давление в молодом возрасте и у людей постарше. В то время как соль повышает кровяное давление, калий, содержащийся в овощах и фруктах, помогает его снизить. Заведите вместо привычки есть соленое новую, более полезную - употребляйте бананы, сухофрукты, картофель и бобы, они помогут контролировать соотношение натрия и калия.

Разнообразные лекарства - частые причины высокого давления у женщин и мужчин

Аспирин, ибупрофен, противовоспалительные и противозачаточные, средства от заложенности носа и даже антидепрессанты - в вашей аптечке может быть множество препаратов, которые помешают организму контролировать ваше артериальное давление. Обязательно откажитесь от привычки назначать лекарства самим себе и консультируйтесь с врачом, чтобы выбирать препараты не по принципу "одно лечит, другое калечит".

Вас также могут заинтересовать новости: