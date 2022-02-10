По словам врача, Эрдоган может вернуться к обычному режиму работы уже в ближайшее время.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в течение последних двух дней получал отрицательный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам врача президента Турции, Серкана Топалоглу, результаты ПЦР-тестов на наличие коронавируса, сданных Эрдоганом за последние два дня, оказались отрицательными.

Врач говорит, что президент может вернуться к обычному режиму работы в ближайшее время, возможно, уже завтра.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля президент Турции заявил, что вместе с женой Эмине получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. По его словам, они инфицировались штаммом "Омикрон", однако симптомы были легкие.

При этом 3 февраля Эрдоган с женой с официальным визитом посещал Киев, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. В тот же день стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заболел COVID-19.

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