Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в течение последних двух дней получал отрицательный результат теста на COVID-19.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
По словам врача президента Турции, Серкана Топалоглу, результаты ПЦР-тестов на наличие коронавируса, сданных Эрдоганом за последние два дня, оказались отрицательными.
Врач говорит, что президент может вернуться к обычному режиму работы в ближайшее время, возможно, уже завтра.
Как сообщал УНИАН, 5 февраля президент Турции заявил, что вместе с женой Эмине получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. По его словам, они инфицировались штаммом "Омикрон", однако симптомы были легкие.
При этом 3 февраля Эрдоган с женой с официальным визитом посещал Киев, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. В тот же день стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заболел COVID-19.