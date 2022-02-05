У президента Турции были незначительные симптомы и теперь он продолжит работу из дома.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вместе с женой Эмине получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом Эрдоган сообщил в микроблоге Twitter.

Президент Турции отметил, что вместе с женой получил положительный тест после легких симптомов. По его словам, у них незначительное заболевание штаммом коронавируса "Омикрон".

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"Мы продолжим нашу работу из дома. Мы рассчитываем на ваши молитвы", - заявил Эрдоган.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Эрдоган с супругой с официальным визитом посетили Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В тот же день стало известно, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заболел COVID-19.

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