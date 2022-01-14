Урологи говорят, что такое явление действительно существует.

30-летний житель США утверждает, что его пенис уменьшился почти на 4 сантиметра после перенесенного COVID-19 и это невозможно исправить.

Урологи говорят, что такое явление действительно существует, так как мужской половой орган может уменьшаться в размерах из-за повреждения кровеносных сосудов, пишет The Sun.

"Я гетеросексуальный мужчина, мне 30 лет. В июле прошлого года я заразился коронавирусом и был очень болен. Когда я вышел из больницы, у меня были проблемы с эректильной дисфункцией. Постепенно дела улучшились с некоторой медицинской помощью, однако, кажется, осталась одна проблема. Мой пенис уменьшился. До того как я заболел, он был больше среднего, не огромным, но определенно больше, чем обычно. Теперь я потерял около 4 сантиметров, он стал явно меньше среднего. Очевидно, это связано с повреждением сосудов, и мои врачи, похоже, считают, что это навсегда", - рассказал мужчина.

Он добавил, что хотя это не должно иметь особого значения, но произошедшее все же сильно повлияло на его уверенность в своих силах в постели.

По словам доктора медицины Эшли Винтер, уролога из Портленда, США, уменьшение полового члена после COVID-19 - это последствие эректильной дисфункции.

"Это правда, что эректильная дисфункция приводит к укорочению пениса. Какой-то период половой орган не вытягивается, так как достаточно не наполняется кровью, и это может привести к рубцеванию и укорочению", - отметила врач.

Она предположила, что именно эта проблема затронула героя истории.

По словам Винтер, риск уменьшения пениса существует в том случае, если причина эректильной дисфункции была физической, а не психологической. В то же время коронавирус способен проникать в кровеносные сосуды полового члена и, следовательно, вызывать их повреждение, препятствовать нормальному кровотоку.

Врач также сослалась на исследование, в ходе которого урологи обнаружили частицы коронавируса в пенисах двух мужчин с эректильной дисфункцией после полного выздоровления от инфекции. Согласно выводам, опубликованным в World Journal of Men's Health, у обоих мужчин была "нормальная эректильная функция" до COVID-19.

А Университетский колледж Лондона провел исследование длительных симптомов COVID-19, выявив 203 симптома у пациентов из 56 стран. Согласно выводам, опубликованным в журнале Lancet’s EClinicalMedicine, почти у 5% мужчин произошло "уменьшение размера яичек/пениса". Около 15% мужчин сообщили о сексуальной дисфункции.

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Отмечается, что для таких пациентов не вся надежда потеряна, поскольку существуют методы лечения эректильной дисфункции и ее последствий. Кроме того, доктор Винтер советует мужчинам найти способ принять свой новый размер полового органа.

"Длина пениса никого не определяет. И в подавляющем большинстве случаев неудовлетворенности длиной полового члена на самом деле вызвана самим человеком, а не партнером", - добавила врач.

Как сообщал УНИАН, ученые из Королевского колледжа Лондона проследили за результатами более 1 тысячи пластических операций по увеличению размера полового члена. Выяснилось, что после увеличения пениса этот орган может даже стать еще меньше.

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