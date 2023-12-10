В мире устойчивость бактерий к противомикробным препаратам вызывает больше смертей, чем ВИЧ или малярия, и признана серьезной глобальной угрозой общественному здоровью.

Украинские больницы сталкиваются с "тревожным ростом" инфекций, устойчивых к антимикробным препаратам, и ситуация настолько серьезна, что этот кризис необходимо решать даже во время войны.

Об этом говорится в новом отчете, подготовленном международными и украинскими экспертами и опубликованном американским учреждением, которое занимается вопросами борьбы с инфекциями в мире, передает Голос Америки. В отчете отмечается, что такая ситуация является "срочным кризисом" в Украине, который "нужно решить".

"Считается, что во всем мире устойчивость бактерий к противомикробным препаратам вызывает больше смертей, чем ВИЧ или малярия, и признана главной глобальной угрозой общественному здоровью", - отметили в отчете исследователи из CDC, Центра общественного здоровья Украины, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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При этом, как указывает издание, в другом отчете, опубликованном CDC в августе, говорится, что у одного раненого военного в Украине было обнаружено шесть видов бактерий, устойчивых к лекарствам. В отчете говорится, что военного лечили в Днепре, Киеве, но затем перевезли в военный госпиталь США в Германии, где эти бактерии собрали для исследования.

ВОЗ называет устойчивость к противомикробным препаратам "одной из основных глобальных угроз общественному здоровью и развитию", и, по оценкам, устойчивость бактерий к противомикробным препаратам стала причиной более миллиона смертей во всем мире в 2019 году.

Продажа антибиотиков в Украине

В Украине 1 августа 2022 года ввели продажу антибиотиков по электронному рецепту. В Минздраве тогда заявили, что внедрение электронного рецепта поможет решить проблему неконтролируемого и нецелевого использования антибиотиков.

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