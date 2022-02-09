Правительство планирует расширить программу "еПоддержка" для вакцинированных граждан.

Кабинет министров планирует расширить инициированную президентом программу "еПоддержка". В частности, украинцы смогут получить дополнительные выплаты в размере 500 гривен за бустерную вакцинацию.

Об этом говорится в материалах повестки дня заседания правительства 9 февраля.

Как отмечается в проекте, выплаты бюджетных средств начнутся с 14 марта 2022 года.

Как сообщал УНИАН, в конце января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство выплатит еще по 500 гривен тем, кто сделает бустерную прививку от COVID-19.

Читайте такжеЛюдям с инвалидностью разрешат тратить ковидную тысячу на лекарстваОн отметил важность осуществления бустерных прививок для повышения иммунитета против COVID-19.

"В рамках программы "еПоддержка" будет добавлено еще 500 грн для тех граждан Украины, которые получат третью бустерную дозу прививки", - отметил Зеленский.

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