Ребенок попал в больницу в прошлом году в мае, а сейчас болезнь отступила.

Во львовской больнице спасли 11-летнюю девочку, у которой после заболевания COVID-19 начали отказывать руки и ноги.

Об этом сообщается на странице в Facebook Первого территориального медицинского объединения города Львова.

"COVID-19 Соломийка перенесла в легкой форме, из симптомов была лишь потеря обоняния и вкуса. Но уже через несколько недель у ребенка начала сильно болеть голова и она почувствовала онемение и слабость в ногах, а потом – в руках. Через какое-то время она уже не смогла удержать вилку. Девочку госпитализировали сразу в реанимацию Детской больницы медобъединения, где она провела две недели", – говорится в сообщении.

Врачам удалось установить диагноз ребенку – острый поперечный миелит в шейном отделе позвоночника и спастическая тетраплегия (снижение двигательной активности в верхних и нижних конечностях) с нарушением функций тазовых органов. Это воспалительное инфекционное заболевание спинного мозга, при котором молниеносно поражаются двигательная и чувствительная способность.

Как выяснили врачи, COVID-19 запустил ложную работу иммунной системы, которая начала воспринимать клетки спинного мозга как чужеродные, атакуя свой же организм. Это описано в исследованиях медицинских учебных заведений США и Панамы.

"Спустя две недели в реанимации состояние девочки удалось стабилизировать. Еще месяц ребенок лечился в неврологическом отделении: занимался с реабилитологом, чтобы предупредить обездвиживание суставов, он снова учился сидеть, а потом уже и ходить", – рассказали в медобъединении.

По информации медиков, история с девочкой случилась в прошлом году в мае, когда она попала в реанимацию.

"С тех пор девочке и врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы восстановиться. Сейчас после очередного планового осмотра наконец можем сказать, что болезнь отступила – развитие осложнения приостановлено, подвижность ножек и ручек восстановлена", – рассказали в медучреждении.

Врачи отмечают, что последние волны коронавируса являются все более агрессивными, в частности, к детям. Они приводят к разного рода осложнениям: поражениям сердечно-сосудистой и нервной системы, головного мозга, панкреатиту, плевриту, пневмониям.

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. По состоянию на 16 февраля коронавирус в Украине диагностировали у 4 603 930 человек, умерли 103 565 пациентов, а выздоровели – 3 839 314 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: