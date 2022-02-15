Среди крупных стран Европы Украина продолжает занимать одну из самых низких отметок по количеству выявленных случаев на 100 тыс. населения.

В мире уже вторую неделю наблюдается стабилизация заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"В мире уже вторую неделю наблюдается стабилизация заболеваемости COVID-19... Уменьшается количество новых выявленных случаев", - отметил он.

В частности, по данным KSE, в Европе за неделю это количество уменьшилось на 10%, в мире - на 16%.

По словам Ганиченко, среди 15 стран Европы с населением более 10 млн человек только в Нидерландах, Великобритании и Греции не наблюдается спада уровня заболеваемости COVID-19.

"Украина продолжает занимать одну из самых низких отметок по заболеваемости (среди крупных стран Европы - УНИАН), то есть по количеству выявленных случаев на 100 тыс. населения", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Украине 15 февраля обнаружили 29 тыс. 724 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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