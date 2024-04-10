В Днепре прооперировали 46-летнего военного Владимира, который получил сложное и опасное ранение в шею под Авдеевкой Донецкой области.
Как говорится в сюжете ТСН, обломок размером с шило попал в шею бойца и застрял.
Ранение он получил, находясь под плотным артиллерийским огнем врага и роем дронов. К медикам удалось добраться только на следующее утро.
По словам врача, сложность ранения была в том, что обломок зашел по касательной в глубину шеи. В больницу с передовой военного привезли в специальном воротничке.
"Обломок был на уровне второго шейного отростка, поэтому мы не знали, там стопроцентно есть перелом, или определенные смещения", - рассказывает медик.
Хирурги признают, что удалять обломок нужно было крайне осторожно, чтобы не повредить сосуды и нервы. Поэтому оперировали с помощью современного рентген-аппарата, чтобы уменьшить риски до минимума.
Спустя неделю после ранения Владимир чувствует себя хорошо и собирается возвращаться к собратьям в Донецкую область.
Львовские хирурги восстановили челюсть военному - детали сложной операции
Во Львове хирурги центра "Незламні" выполнили сложную микрохирургическую операцию по реконструкции нижней челюсти 25-летнему военнослужащему Андрею Грушко из Херсонской области.
В марте 2022 года на линии фронта в Донецкой области осколок российского снаряда разбил воину челюсть и едва не лишил жизни. Из-за отсутствия части кости и зубов, он не мог нормально питаться: жевать и есть твердую пищу.
Врачи забрали часть берцовой кости Андрея вместе с мышцами и сосудами и пересадили ее в челюсть. Медикам удалось успешно сшить все сосуды. После чего хирурги закрыли рану лоскутом собственной кожи пациента.