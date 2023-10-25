Ученые пояснили, что EGCG метаболизируется очень быстро после приема внутрь.

Ученые "эффективно инактивировали" подварианты штамма "Омикрон" с помощью зеленого чая, матча и черного чая. Они утверждают, что определенное растительное соединение, содержащееся в чае, может способствовать нейтрализации коронавируса.

"Самый захватывающий аспект науки - это когда новые терапевтические открытия делаются на основе продуктов, которые мы регулярно потребляем", - прокомментировала Катрин Уоллес, эпидемиолог из Университета Иллинойса, пишет Boomberg.

Она отметила, что в ходе лабораторных исследований было установлено, что зеленый чай содержит ингредиенты, которые могут ингибировать связывание белков-шипов коронавируса с рецепторами ACE-2 организма человека.

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По словам Уоллес, конкретный ингредиент зеленого чая, о котором идет речь, называется галлат эпигаллокатехина (EGCG), тип растительного соединения, называемого катехином. Другие исследования показали, что катехины, такие как EGCG, могут играть роль в защите человеческих клеток от повреждений.

В ходе исследования добровольцам предлагали выпить зеленый чай или съесть конфеты, содержащие EGCG, затем взяли образцы их слюны и подвергли воздействию вируса в лаборатории. Уоллес отметила, что результаты показывают, что EGCG смог частично блокировать связывание коронавируса с клетками.

Однако ученые пояснили, что EGCG метаболизируется очень быстро после приема внутрь, а это означает, что он может не сохраняться достаточно долго, чтобы бороться с коронавирусом.

По словам Уоллес, если бы напиток обладал сильным защитным действием, в таких странах, как Китай, уровень заболеваемости вирусом был бы ниже. Однако эпидемиологические данные этого не показывают.

Издание отмечает, что хотя эти данные определенно многообещающие, до сих пор неясно, какие именно терапевтические или профилактические преимущества они дадут.

Зеленый чай: новости

Ранее исследователи из Университета Суинберна изучали L-тианин – соединение из зеленого чая и обнаружили, что напиток, содержащий много L-тианина, снижает уровень кортизола (гормона стресса) у здоровых молодых людей.

А недавно, репортер по вопросам здравоохранения Фиона Коллингем решила выяснить действительно ли полезна куркума и начала пить чай с ней ежедневно в течение 2 недель. Эксперимент женщина начала в сентябре. Мотивацией стал тяжелый период для здоровья - сначала она заболела COVID-19, а затем перенесла операцию.

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