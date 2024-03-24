Белок в яйцах является еще одной причиной способности к наращиванию минеральной плотности костей.

Утренняя яичница может не только дать заряд энергии до обеда, но и укрепить скелет. Новое исследование показало, что потребление цельных яиц связано с большей минеральной плотностью костей.

Новое исследование может закрепить за яйцами еще один вариант продукта, который снижает риск остеопороза (слабости костей), пишет Health. "Это не первое исследование, которое связывает потребление яиц со здоровьем костей", - сказала автор исследования Вейхун Чен, доктор медицинских наук, руководитель кафедры гигиены труда и окружающей среды Хуачжунского университета науки и технологий.

В исследовании приняли участие более 19 тыс. человек. Анализ команды ученых показал, что участники, которые ежедневно потребляли не менее двух яиц, имели значительно повышенный уровень плотности костей в бедрах и позвоночнике.

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Минеральная плотность костей (МПК) измеряет кальций и другие минералы в костях. Низкая МПК является признаком остеопороза: когда кости менее плотные, они с большей вероятностью сломаются.

Пожилые люди подвергаются более высокому риску развития остеопороза, поскольку с возрастом мы теряем больше МПК, чем наращиваем.

Но возраст и пол — не единственные факторы, влияющие на риск развития остеопороза у человека. Недостаточное питание, низкий уровень физической активности, курение, употребление чрезмерного количества алкоголя и длительный прием некоторых лекарств может подвергнуть человека риску появления слабых и ломких костей.

Почему яйца могут сохранять кости здоровыми

Яйца активируют группу ферментов организма, называемых щелочной фосфатазой (ЩФ), которые могут укреплять кости. Исследователи обнаружили, что на роль ЩФ приходится около 72% влияния яиц на плотность костей в бедренной кости и 83% в поясничном отделе позвоночника.

"Большая часть пользы от потребления яиц для этих областей костей связана с тем, как они влияют на уровень ЩФ", - объяснила Чен.

Помимо этого ферментативного эффекта, яйца также богаты несколькими питательными веществами, которые поддерживают здоровье костей.

"Яйца содержат витамин D, который помогает организму усваивать кальций, минерал, который необходим для крепких костей", - сказала диетолог Кэтрин Пайпер. "Кроме того, яйца богаты белком, цинком и другими минералами, которые способствуют общему здоровью костей", - добавила она.

Фактически, белок в яйцах является еще одной причиной способности к наращиванию МПК.

Другие новости о пользе яиц

Всем известен факт, что куриные яйца полезны. В них много белка, витаминов групп А и В, Омега-3, фолиевой кислоты. Но как часто их можно употреблять яйца? Врачи говорят, что если человек ведет активный здоровый образ жизни, ежедневное употребление яиц не должно вызывать причин для беспокойства. Но то, сколько яиц конкретно вам можно есть в день, зависит от нескольких факторов, как состояние здоровья и уровень физической активности.

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