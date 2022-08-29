Самые вкусные завтраки могут нанести вред организму.

Завтрак не зря называют главным приемом пищи – завтраком можно задать тон целому дню, и именно от него зависит, когда и каким именно будет следующий обед. Да, если вы выберете самые низкокалорийные завтраки, то необязательно похудеете, но, скорее всего, будете думать о перекусе или обеде намного быстрее, чем если бы ваш прием пищи был сбалансированным.

Как ни странно – самые полезные завтраки для похудения именно сбалансированные, то есть должны содержать и белки, и жиры, и углеводы. Примечательно, что еще в 2018 году американский диетолог Челси Эмер с коллегами назвал пиццу лучшим завтраком, чем традиционные для жителей США хлопья.

Поэтому, если ставите себе вопрос, что лучше всего есть на завтрак, чтобы похудеть, – не ведитесь на уловки маркетологов и не отдавайте предпочтение обезжиренным продуктам.

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Самые полезные завтраки на каждый день – как начать день с правильного питания

Если вы хотите держать себя в форме и не навредить организму, запомните простое правило – не начитайте день со сладкого. Сладкий завтрак только разгонит ваш аппетит, не говоря уже о том, что сладости провоцируют резкий выброс инсулина (гормон поджелудочной железы), да еще и могут подпортить внешний вид – не секрет, что они провоцируют появление прыщей.

Запоминаем – полезные завтраки для похудения, поддержания формы, набора массы и других целей – несладкие.

Какие самые опасные завтраки

Мучные нецельнозерновые изделия (тосты, бутерброды, булки, вафли, блинчики, торты, гренки)

Мало белка, много углеводов и, не исключено, – порция трансжиров – вот чем вас могут "зарядить" мучные изделия. Если увлечетесь такими завтраками, можете не только пополнеть, но и заполучить проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Соки, смузи, нежирный йогурт

Можно подумать, что и смузи, и соки, и нежирный йогурт – мало того, что безобидные, так еще и полезные продукты. Возможно, в небольших количествах и точно не на завтрак.

В соках и смузи содержится слишком много клетчатки и фруктозы – с ними не успевает справляться организм, и из-за этого можно набрать лишний вес.

Нежирный йогурт – неестественный продукт, в нем часто много сахара и консервантов.

Покупная гранола, хлопья, мюсли, каши быстрого приготовления

Яичница с жареным картофелем или с беконом

В самих яйцах содержится немало холестерина, а если добавить к ним еще и продукты, которые содержат жиры или напитались ими во время приготовления – получится явно вредный продукт.

А какие полезные завтраки? ПП – это совсем несложно. Зная, что есть нельзя, несложно составить меню на первый прием пищи. Здесь можно дать волю своей фантазии. Помните – в питании едва ли не главным является разнообразие.

Часто интересуются, что самое полезное на завтрак? Самыми полезными продуктами можно назвать длинные углеводы – каши, а также продукты, которые богаты клетчаткой. Каши помогут организму зарядиться энергией, которой хватит надолго, а благодаря клетчатке не будет проблем со стулом. Кладезем клетчатки являются морковь, брюссельская капуста, спаржа, брокколи и зеленый горошек.

Вкусные и полезные завтраки – рецепты простые на каждый день:

Омлет со спаржей и помидорами;

Овсянка на воде. В кашу можно добавить орехи, несладкий йогурт, или есть ее с отварным или тушеным мясом и овощами/салатом;

Домашняя буженина, цельнозерновой хлеб и овощи.

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