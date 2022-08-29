Завтрак не зря называют главным приемом пищи – завтраком можно задать тон целому дню, и именно от него зависит, когда и каким именно будет следующий обед. Да, если вы выберете самые низкокалорийные завтраки, то необязательно похудеете, но, скорее всего, будете думать о перекусе или обеде намного быстрее, чем если бы ваш прием пищи был сбалансированным.
Как ни странно – самые полезные завтраки для похудения именно сбалансированные, то есть должны содержать и белки, и жиры, и углеводы. Примечательно, что еще в 2018 году американский диетолог Челси Эмер с коллегами назвал пиццу лучшим завтраком, чем традиционные для жителей США хлопья.
Поэтому, если ставите себе вопрос, что лучше всего есть на завтрак, чтобы похудеть, – не ведитесь на уловки маркетологов и не отдавайте предпочтение обезжиренным продуктам.
Самые полезные завтраки на каждый день – как начать день с правильного питания
Если вы хотите держать себя в форме и не навредить организму, запомните простое правило – не начитайте день со сладкого. Сладкий завтрак только разгонит ваш аппетит, не говоря уже о том, что сладости провоцируют резкий выброс инсулина (гормон поджелудочной железы), да еще и могут подпортить внешний вид – не секрет, что они провоцируют появление прыщей.
Запоминаем – полезные завтраки для похудения, поддержания формы, набора массы и других целей – несладкие.
Какие самые опасные завтраки
Мучные нецельнозерновые изделия (тосты, бутерброды, булки, вафли, блинчики, торты, гренки)
Мало белка, много углеводов и, не исключено, – порция трансжиров – вот чем вас могут "зарядить" мучные изделия. Если увлечетесь такими завтраками, можете не только пополнеть, но и заполучить проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Соки, смузи, нежирный йогурт
Можно подумать, что и смузи, и соки, и нежирный йогурт – мало того, что безобидные, так еще и полезные продукты. Возможно, в небольших количествах и точно не на завтрак.
В соках и смузи содержится слишком много клетчатки и фруктозы – с ними не успевает справляться организм, и из-за этого можно набрать лишний вес.
Нежирный йогурт – неестественный продукт, в нем часто много сахара и консервантов.
Покупная гранола, хлопья, мюсли, каши быстрого приготовления
Яичница с жареным картофелем или с беконом
В самих яйцах содержится немало холестерина, а если добавить к ним еще и продукты, которые содержат жиры или напитались ими во время приготовления – получится явно вредный продукт.
А какие полезные завтраки? ПП – это совсем несложно. Зная, что есть нельзя, несложно составить меню на первый прием пищи. Здесь можно дать волю своей фантазии. Помните – в питании едва ли не главным является разнообразие.
Часто интересуются, что самое полезное на завтрак? Самыми полезными продуктами можно назвать длинные углеводы – каши, а также продукты, которые богаты клетчаткой. Каши помогут организму зарядиться энергией, которой хватит надолго, а благодаря клетчатке не будет проблем со стулом. Кладезем клетчатки являются морковь, брюссельская капуста, спаржа, брокколи и зеленый горошек.
Вкусные и полезные завтраки – рецепты простые на каждый день:
Омлет со спаржей и помидорами;
Овсянка на воде. В кашу можно добавить орехи, несладкий йогурт, или есть ее с отварным или тушеным мясом и овощами/салатом;
Домашняя буженина, цельнозерновой хлеб и овощи.