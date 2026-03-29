Учёные назвали сок, который помогает организму справляться с жирной пищей

Для исследования ученые использовали стерильных мышей, которым пересадили человеческий микробиом.

Ученые исследовали влияние сока из плодов аронии, более известной как черноплодная рябина, на организм и выяснили, что он может помогать поддерживать стабильный обмен веществ и здоровье кишечника, особенно при высокожирном рационе. Об этом пишет Earth.

Проводя исследование, результаты которого впоследствии были опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition, ученые пытались ответить на вопрос, поддерживает ли сок этих ягод организм, когда в рационе становится больше жиров.

Они использовали стерильных мышей, которым пересадили человеческий микробиом. При этом двое доноров имели схожие показатели тела, но отличались уровнем воспаления: у одного был низкий уровень, у другого – высокий как в состоянии покоя, так и после жирной пищи.

Команда пересадила эти микроорганизмы стерильным мышам и вырастила второе поколение, чтобы подтвердить, что человеческий микробиом прижился и остался стабильным.

У мышей сформировались два разных кишечных сообщества, соответствующие их человеческим донорам, а их кровь также демонстрировала разные профили – с низким и высоким уровнем воспаления – еще до начала эксперимента.

Как проводилось исследование

Эксперимент по кормлению длился восемь недель. Мыши пили либо сок аронии, либо контрольный напиток с таким же содержанием сахара. В течение первых двух недель они получали стандартный корм вместе с назначенным напитком. Следующие шесть недель они перешли на высокожирную диету, продолжая употреблять тот же напиток. Такой подход обеспечивал одинаковое потребление сахара в обеих группах.

Команда собирала образцы кала для отслеживания изменений в составе бактерий, а также брала кровь для анализа.

Сок аронии изменяет микробиом

Отмечается, что в течение первых двух недель на стандартном корме сок аронии начал влиять на кишечную микрофлору. У мышей, которые его пили, наблюдалось незначительное увеличение общего видового разнообразия, известного как альфа-разнообразие.

Некоторые бактериальные группы стали более многочисленными, в частности представители семейства Eggerthellaceae, известные способностью преобразовывать растительные полифенолы в более мелкие соединения, которые организм может использовать.

Высокожирная диета вызвала перестройку микробиома – явление, которое ученые называют изменением бета-разнообразия. Метаболиты в крови также начали меняться под влиянием такой диеты. Сок аронии смягчал некоторые из этих изменений.

Ученые заметили, что мыши, получавшие сок, демонстрировали большую устойчивость к негативному воздействию высокожирного рациона, чем те, которые пили контрольный напиток.

В то же время исходный микробиом имел значение: животные с микробиомом донора с низким уровнем воспаления были более устойчивыми, чем те, у которых микробиом характеризовался высоким уровнем воспаления.

Сигналы в крови

В статье говорится, что анализ крови добавил еще один уровень доказательств. Употребление сока аронии влияло на повышение уровня фосфатидилхолинов и родственных липидов. Эти молекулы являются ключевыми компонентами клеточных мембран, в частности оболочки кишечника, которая выполняет барьерную функцию между его содержимым и кровью. Здоровая структура мембран поддерживает более плотный барьер и снижает риск проникновения бактериальных компонентов в кровь, что может вызвать воспаление.

Через восемь недель у мышей, которые пили сок аронии, также обнаружили более низкий уровень триметиламин-N-оксида (TMAO) по сравнению с контрольной группой. Это вещество, пишет издание, образуется, когда кишечные бактерии перерабатывают такие питательные вещества, как холин, а печень преобразует продукты их распада.

В совокупности более низкий уровень TMAO и более высокий уровень фосфатидилхолинов свидетельствуют об изменениях в обмене жиров, связанных с улучшением барьерной функции.

Еда, микробы и сок аронии

У мышей с микробиомом низкого уровня воспаления сок аронии повышал уровень индолакриловой кислоты – молекулы, которую определенные бактерии образуют из аминокислоты триптофана. Исследования связывают ее с антиоксидантной активностью, противовоспалительными сигналами и поддержанием целостности кишечного барьера.

Не каждый микробиом способен вырабатывать эту молекулу – только определенные виды бактерий обладают необходимыми ферментами. Полезный эффект зависел от того, какие именно микроорганизмы изначально находились в кишечнике.

Отмечается, что это исследование, проведенное на контролируемой животной модели с использованием микробиомов двух человеческих доноров, позволяет изучать механизмы, но не отражает полной картины, характерной для людей.

Впрочем, озвученные выводы ученых подкрепляют идею о том, что здоровье является результатом взаимодействия питательных веществ и микроорганизмов, особенно в условиях высокожирного рациона.

