Диетологи отметили, что орехи являются отличным выходом, если вы хотите найти полезный перекус.

Когда возникает тяга к перекусу, найти что-то одновременно вкусное и сытное может оказаться непросто. Именно поэтому орехи являются одним из лучших вариантов закусок, предлагая все: от великолепного вкуса до универсальности и сытости.

Являясь отличным источником клетчатки, белка и полезных жиров, орехи полны преимуществ для здоровья. В частности, орехи улучшают здоровье сердца, мозга и уменьшают воспаление, пишет Eatthis. Хотя все орехи могут помочь улучшить общее состояние здоровья, среди них есть и самые полезные.

Фисташки обладают множеством преимуществ для здоровья и являются единственным орехом, который считается "полноценным белком", то есть они обеспечивают все незаменимые аминокислоты, которые наш организм не может производить сам, объяснила диетолог Лорен Манакер. Еще одним преимуществом фисташек являются их антиоксидантные свойства.

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Грецкие орехи - одни из самых полезных орехов, которыми вы можете наслаждаться. Специалист отметила, что они помогают здоровью сердца, мозга и глаз.

Орехи макадамия не так популярны, но согласно исследованиям, также приносят много пользы для здоровья. "Данные показывают, что орехи макадамия могут быть включены в здоровый для сердца рацион, который снижает факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказала Манакер.

Миндаль отлично подходит для перекуса, потому что он содержит полезные жиры, белки и клетчатку, которые помогут вам чувствовать себя сытыми, но этот полезный орех отличается от остальных тем, что он содержит самый высокий уровень витамина Е — всего одна унция миндаля содержит 45% витамина Е. Витамин Е обладает мощными антиоксидантными свойствами и известен тем, что помогает уменьшить воспаление и улучшить иммунную функцию, а также снижает риск ишемической болезни сердца и улучшает здоровье мозга и глаз.

Бразильские орехи не только содержат достаточно белка и жира, что делает их сытной закуской. Всего в одном бразильском орехе вы получите 96 микрограмм селена, а это уже 174% дневной нормы. Организму селен необходим для ряда основных функций, таких как метаболизм гормонов щитовидной железы, защита от окислительного повреждения и синтез ДНК.

Кешью представляет собой не что иное, как очень здоровую закуску. Кешью богато белком, полезными жирами и витаминами, такими как витамин К и магний. Этот орех может быть особенно полезен людям с диабетом 2 типа.

В орехах пекан немного меньше белка и клетчатки, чем во многих других орехах, но они компенсируют это полезными жирами и уровнем витамина B, цинка и марганца. Этот орех также связан с улучшением здоровья сердца и уровня инсулина.

Фундук может обеспечить значительную часть дневной нормы таких веществ, как витамин Е, марганец и магний. Фундук содержит высокий уровень антиоксидантных растительных соединений, которые связаны с более низким уровнем воспаления и окислительного стресса. Некоторые исследования также показали, что фундук может помочь улучшить здоровье сердца.

Другие новости о пользе орехов

Ученые установили, что произойдет с телом, если вы будете есть орехи каждый день. Во-первых, по данным ученых, реохи могут дать заряд антиоксидантов. Во-вторых, они могут улучшить настроение и здоровье мозга и помогают регулировать уровень сахара в крови.

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