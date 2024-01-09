Они отметили, что эта рыба полезна как взрослым, так и детям.

Рыба - один из немногих продуктов животного происхождения, связанных с пользой для здоровья, и лосось находится на первом месте.

Об этом сказал доктор Дариуш Мозаффарян, профессор и директор Института продуктов питания в Университете Тафтса, пишет The New York Times. Мозаффарян выделил жирные кислоты омега-3, как один из отличительных питательных свойств лосося. В лососе их больше, чем в любой другой пище, за исключением другой жирной рыбы, такой как сельдь и сардины.

Исследования связывают потребление жирных кислот омега-3 из морепродуктов со снижением частоты инсультов и сердечных заболеваний, поскольку эти жирные кислоты уменьшают жесткость артерий, что связано с высоким кровяным давлением, а также оказывают противовоспалительное действие, которое может защитить от ожирения и диабета 2 типа.

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Доктор Мозаффарян также сказал, что омега-3 необходимы для развития мозга в раннем возрасте, и новые данные свидетельствуют о том, что регулярное их употребление может защитить от возрастного снижения когнитивных функций и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Хотя человеческий организм способен вырабатывать некоторое количество омега-3 самостоятельно, употребление продуктов с высоким содержанием этих жиров обеспечит организму и мозгу то, что им нужно, сказал он. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует съедать порцию рыбы (особенно жирной, например лосося) по 3 унции не реже двух раз в неделю.

Хотя многие добавки содержат омега-3, есть доказательства того, что получать эти жиры из морепродуктов лучше, возможно, потому, что в мясе рыбы есть соединения, которые помогают предотвратить расщепление омега-3 во время пищеварения.

Кроме того, эксперты утверждают, что лосось содержит и другие питательные вещества, такие как белок, селен и йодид, которые могут поддерживать или усиливать полезное воздействие этих жиров. "Обычно основное внимание уделяется омега-3, но именно весь комплекс делает лосося таким полезным", - сказал Мэтью Спрэг, преподаватель диетологии в Институте аквакультуры Университета Стерлинга.

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