Специалисты рекомендовали время от времени практиковать временный отказ от кофе и объяснили зачем он нужен.

Кофе может снизить риск развития рака на 20%, риск диабета 2 типа и риск болезни Паркинсона на 30%.

Исследование показало, что кофе может снизить риск инсульта на 20%. Другое исследование более 260 тыс. человек показало, что люди, которые выпивали четыре или более чашек кофе в день, почти на 10% реже впадали в депрессию, чем те, кто ничего не пил.

Кофе также может сделать вас умнее. Исследование показало, что прием кофеина после учебного задания улучшает запоминание до 24 часов спустя.

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Но есть одна проблема - кофеин блокирует связывание аденозина - нуклеозида, который модулирует физиологические процессы - с рецепторами в мозгу. Когда аденозин не может связываться, вы чувствуете бодрствование.

Но не бесконечно. Когда ваше тело понимает, что аденозин не связывается, оно реагирует созданием большего количества рецепторов. Исследование 2012 года показало, что в течение трех дней постоянного приема кофеина количество аденозиновых, никотиновых и мускариновых (химических веществ, модулирующих возбудимость нейронов) рецепторов значительно увеличивается.

Вот почему вам нужна каждое утро чашка кофе, а после обеда еще парочка. Проще говоря, организм повышает толерантность, а эффект снижается. А больше рецепторов означает, что ваше тело еще больше жаждет кофеина.

Ваше постоянное состояние под воздействием кофеина становится вашей новой нормой.

Таким образом, хотя кофе и приносит ряд преимуществ для здоровья, потенциально снижая вероятность рака, диабета, болезни Паркинсона, постоянное его употребление снижает прирост энергии и памяти практически исчезает.

Если только вы периодически не нажимаете кнопку стоп. В исследовании было обнаружено, что изменения в уровнях аденозиновых рецепторов обычно обращаются вспять после 7-дневного перерыва в приеме кофеина. Недельный перерыв снижает вашу толерантность и увеличивает прилив сил, который вы почувствуете, когда снова начнете пить кофе.

Специалисты отмечают, что не обязательно резко бросать пить кофе. Достаточно будет раз в месяц прекращать его пить на 7 дней. Или же просто сократить норму потребления, например, вместо двух-трех чашек кофе в день - всего одна.Ключевым моментом является сокращение потребления в течение семи дней, чтобы позволить уровням аденозиновых рецепторов снизиться. Ученые объяснили, что один или два дня отказа от кофе не произведут эффекта.

Польза кофе

Ученым давно известноо пользе кофе для организма человека. Он полезен даже людям на диете. Как отметили специалисты, кофе поможет сбросить лишние килограммы, но только при условии, что вы ничего не едите вприкуску к кофе.

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