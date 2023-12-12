Исследования показали, что употребление двух киви в день в течение всего четырех недель может укрепить имунную систему человека.

Киви обладают многими доказанными преимуществами для здоровья. Они богаты витамином С и могут поддерживать здоровье пищеварительной системы, сердца и глаз.

Киви содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, поддерживающую здоровье на многих уровнях, начиная с пищеварительной системы, пишет Health. Растворимая клетчатка поддерживает здоровый микробиом кишечника, а нерастворимая клетчатка помогает поддерживать регулярный стул. Исследования показали, что клетчатка, содержащаяся в киви, может влиять на консистенцию стула и время его прохождения благодаря способности удерживать воду больше, чем клетчатка в других фруктах.

Эти преимущества для пищеварения могут помочь тем, кто страдает запором, найти облегчение, увеличив объем стула и уменьшив время, которое он проводит в пищеварительном тракте.

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Кроме того, киви - отличный источник витамина С, мощного антиоксиданта, необходимого для здоровой иммунной системы. Витамин С помогает защитить организм от окислительного повреждения, вызванного свободными радикалами. Окислительный стресс, вызванный свободными радикалами, повреждает здоровые клетки и играет роль в возникновении различных заболеваний. Всего один киви содержит 64 миллиграмма (мг) витамина С, что составляет 71% рекомендуемой дозы для мужчин и 85% для женщин.

Исследования показали, что употребление двух киви в день в течение всего четырех недель может улучшить функцию иммунных клеток у людей с низким уровнем витамина С.

Диета, богатая фруктами и овощами, может помочь поддержать здоровье сердца с помощью нескольких механизмов, и киви может внести свой вклад. Например, исследование, изучавшее потребление киви и кровяное давление, показало, что участники, которые ели три киви в день, имели более низкое кровяное давление, чем те, кто ел другие фрукты.

Помимо регулярных физических упражнений, добавление киви в сбалансированную диету может помочь поддерживать здоровое кровяное давление.

Киви также может положительно влиять на уровень холестерина. Исследования показали связь между ежедневным потреблением киви и снижением общего уровня холестерина.

Киви может стать питательным дополнением к сбалансированной диете, особенно для тех, кто стремится похудеть. Они очень сладкие, но с низким содержанием калорий, а это означает, что они могут удовлетворить тягу к еде, не увеличивая потребление чрезмерного количества энергии.

Киви также содержит пищевые волокна, которые увеличивают объем рациона, не снижая при этом калорий. Кроме того, клетчатка способствует ощущению сытости, что может помочь предотвратить переедание. Один киви содержит около 42 калорий и 2 г клетчатки.

Интересно, что киви также может принести пользу здоровью глаз. Их впечатляющий состав питательных веществ может помочь поддерживать оптимальное зрение и снизить риск возрастных проблем со зрением, таких как дегенерация желтого пятна и катаракта.

В целом это мощный фрукт, богатый вкусом и питательными веществами. Несмотря на свой небольшой размер, он обеспечивает значительное количество рекомендуемой суточной нормы многих витаминов и минералов. Киви богаты витамином С, медью и витамином К и содержат меньшее количество многих других важных питательных веществ.

Польза фруктов и овощей для здоровья

Диетологи и врачи уже давно говорят про пользу свежих фруктов и овощей для здоровья. А диета на их основе способна принести большую пользу здоровью сердца. Тем, кто хочет быть здоровым и заодно держать свой вес в норме специалисты советуют обратить внимание на средиземноморскую диету.

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