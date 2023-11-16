Эксперты отметили, что сила этого овоща буквально чудодейственная.

Брокколи уже давно известна впечатляющей пользой для здоровья: от защитных свойств от рака до питательных веществ, которые могут поддерживать здоровье сердца и мозга.

Крестоцветный овощ также богат питательными веществами, такими как витамины А, С, К, фолиевая кислота, клетчатка и калий, которые необходимы организму для хорошего функционирования, пишет Eatingwell. Брокколи имеет особенные преимущества в плане снижения уровня сахара в крови.

Сочетание низкого содержания углеводов и клетчатки, замедляющей пищеварение, означает, что употребление брокколи окажет минимальное влияние на уровень сахара в крови.

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Исследования показывают, что брокколи может способствовать снижению уровня сахара в крови, если ее регулярно употреблять в течение длительного времени. Сульфорафан, серосодержащее соединение, присутствующее в овощах семейства крестоцветных и придающее им характерный аромат и горечь, может помочь контролировать высокий уровень сахара в крови и резистентность к инсулину, а также уменьшить окислительный стресс, который повреждает кровеносные сосуды.

Употребление брокколи - это еще один способ избежать обезвоживания для людей с повышенным уровнем сахара в крови, отметила специалист по лечению диабета Анжелина Бануэлос-Гонсалес.

Она объяснила, что когда уровень сахара в крови повышается, вы также подвергаетесь риску обезвоживания, поскольку высокий уровень сахара в крови заставляет чаще мочиться. Брокколи на 90% состоит из воды, поэтому употребление свежих фруктов и овощей, таких как брокколи, также может помочь избежать обезвоживания.

При этом диетологи отметили, что броколи полезна как в свежем, так и в замороженном виде. По данным Министерства сельского хозяйства США, если покупать брокколи свежей, то она хранится в холодильнике от трех до пяти дней. Также не бойтесь замороженной брокколи. После сбора ее подвергают быстрой заморозке, сохраняя все витамины и минералы.

Другие полезные свойства брокколи

Этот овощ может понижать уровень холестерина. Также брокколи используют для профилактики заболеваний кишечника и инфарктов. А еще овощ способен замедлять процессы старения в организме и дольше сохранять молодость. Все дело в том, что этот овощ способен предотвращать развитие возрастных болезней, которые губительно влияют на человека и значительно сокращают жизнь.

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