В унции кешью содержится менее грамма клетчатки, но в этой клетчатке есть то уникальное, что улучшает микробиом кишечника.

По даннымUCLA Health, 70% иммунной системы человека находится в кишечнике, поскольку иммунные клетки работают с бактериями в кишечнике. Это означает, что кишечный микробиом может влиять на развитие хронических заболеваний.

Большинство рецепторов серотонина расположены в кишечнике, а это означает, что плохое здоровье этого органа связано с проблемами психического здоровья, такими как тревога и депрессия, пишет Healthdigest.

Для здоровья кишечника нужны пребиотики. Они остаются непереваренными, пока не достигнут кишечника и не станут пищей для полезных бактерий. Одним из классов пребиотиков являются галактоолигосахариды, а кешью богаты этими веществами, питающими кишечник.

Видео дня

Обработанные продукты, продукты с высоким содержанием сахара и жира, красное мясо, алкоголь и искусственные подсластители могут уничтожить полезные бактерии в кишечнике и повлиять на разнообразие микробиома. Таким образом, замена одного из этих продуктов пакетом кешью сделает вас на шаг ближе к хорошему здоровью кишечника.

Кешью помогают полезным бактериям

В 1 унции кешью содержится менее грамма клетчатки, но в этой клетчатке есть то уникальное, что улучшает микробиом кишечника. Волокна кешью способствуют росту полезных бактерий и выработке бутирата, который поддерживает здоровье пищеварительной системы и контролирует воспаление. Волокна кешью также имеют более высокое соотношение растворимой клетчатки к общему количеству клетчатки и уникальный состав моносахаридов для поддержания здоровья кишечника.

Кешью улучшают здоровье кишечника

Исследователи выяснили, что кешью увеличивают количество полезных бактерий Bifidobacterium и Lactobacillus/Enterococcus, одновременно уменьшая количество более вредных бактерий Bacteroides/Prevotella и некоторых штаммов Clostridium. Пищевые волокна, фруктаны и фенольные соединения, содержащиеся в кешью, также создают больше жирных кислот с короткой цепью, которые приносят пользу кишечнику.

Другие новости о пользе кешью

Ненасыщенные жиры играют важную роль в снятии воспаления и снижении уровня холестерина в организме человека. В этом вам может помочь такое растение, как кешью. Известно, что ключевым ненасыщенным жиром в кешью является олеиновая кислота, которая делает оливковое масло полезным для здоровья. Издание Health Digest рассказало, почему ежедневное употребление кешью может снизить риск сердечных заболеваний.

Вас также могут заинтересовать новости: