По словам исследователей, это означает, что вес детей зависит не только от количества сахара, а и его источника.

Дети, которые потребляют сахар из молока или фруктов, а не из пироженых или конфет, менее склонны к избыточному весу или ожирению. Об этом утверждают ученые из Университета Гронингена и Университетского медицинского центра Гронингена в Нидерландах, пишет The Independent.

Отмечается, что команда ученых проанализировала данные исследования GEKCO Drenthe, проводимого среди детей, родившихся в Дренте в период с 2006 по 2007 год. Ответы на опрос о питании, которую заполнили родители 891 ребенка, когда им было 3 года, были использованы для расчета ежедневного потребления сахара.

"Рост и вес детей измеряли медсестры и использовали для расчета индекса массы тела (ИМТ) z, который используется для измерения того, на сколько стандартных отклонений ИМТ ребенка выше или ниже среднего для его возраста и пола. Среднее общее суточное потребление сахара в группе составляло 112 г. Около 102 детей, которые имели нормальный вес в возрасте трех лет, имели избыточный вес или ожирение в возрасте 10 или 11 лет", - отмечают в материале. Видео дня

По словам исследователей, общее потребление сахара в трехлетнем возрасте не было связано с увеличением веса, однако большее потребление сахара вместе с перекусами, среди которых пирожные или конфеты, приводило к более высокому показателю индекса массы тела, когда ребенок взрослел.

В то же время дети, которые потребляли сахар из молока и фруктов в возрасте трех лет имели на 67% ниже риск развития ожирения или избыточного веса в возрасте 10 или 11 лет по сравнению с теми, кто потреблял их меньше.

"Высокое потребление сладких продуктов считается фактором риска избыточного веса и ожирения у детей, поэтому детям рекомендуется потреблять меньше продуктов с высоким содержанием сахара, таких как кондитерские изделия, пирожные и подслащенные напитки, и есть больше фруктов и несладких молочных продуктов, таких как молоко и йогурт. Но хотя фрукты и несладкие молочные продукты считаются полезными, они содержат большое количество собственного сахара, который содержится в пище естественным образом, а не добавляется к ней", - объяснила исследователь Цзюньян Цзоу с кафедры эпидемиологии Университета Гронингена.

По ее словам, команда ученых хотела выяснить, влияет ли источник сахара, а также его количество на вероятность развития избыточного веса или ожирения.

"Хотя этот вопрос уже изучался ранее, результаты противоречивы, а качественных исследований на эту тему не хватает", - отметила она.

Цзоу считает, что результаты исследования, которые были представлены на Европейском конгрессе по ожирению (ECO) в Венеции, свидетельствуют о том, что детей "следует поощрять употреблять фрукты и молоко вместо подслащённых молочных и йогуртовых напитков, сладостей, пирожных и других продуктов, богатых добавленным сахаром".

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Ранее зарегистрированный диетолог Эбби Шарп назвала напиток, который помогает бороться с ожирением, кариесом и диабетом. В частности речь идет о клюквенном соке, который имеет много преимуществ для здоровья, прежде всего благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витаминов и минералов.

Также ученым удалось определить редкие генные различия, которые увеличивают риск ожирения.

"Мы идентифицировали два гена с вариантами, которые имеют самое сильное влияние на риск ожирения на популяционном уровне, который мы когда-либо наблюдали, но, возможно, более важным является то, что вариация фагота связана с ожирением во взрослом возрасте, а не в детстве", - отметил автор исследования, работающий в отделе метаболических заболеваний Совета медицинских исследований (MRC) Джайлз Йо.

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