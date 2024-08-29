Хотя "в настоящее время нет стандартной рекомендуемой дозы имбиря", общая рекомендация — принимать не более 4 граммов имбиря в день.

Имбирь является средством от расстройства желудка. Эта специя также обладает полезными для здоровья свойствами, на которые полагались на протяжении столетий.

Как сказала профессор диетологии Лиза Янг, сырой корень часто нарезают, трут, готовят на пару или выжимают из него сок и "используют для приготовления пищи и для приготовления чая", пишет USA Tatoday.

Высушенная и измельченная форма имбиря также является популярной добавкой. Имбирное масло можно принимать внутрь или наносить местно.

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Чем полезен имбирь?

Имбирь обладает множеством доказанных полезных для здоровья свойств. Это источник биоактивных соединений, таких как гингерол и шогаол, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Он известен тем, что лечит тошноту. Имбирь помогает при менструальных болях, снимает скованность и улучшает функции, связанные с артритом. "Он даже улучшает метаболическое здоровье, улучшая баланс сахара в крови", - сказала консультант по питанию Вивиан Чен.

Янг добавила, что имбирь также может помочь пищеварению и иммунной функции. "Употребление имбиря помогает улучшить пищеварение, одновременно уменьшая вздутие живота, и он помогает организму защищаться от инфекций и болезней", - объяснила она.

Растение также может улучшить здоровье сердца, помочь с когнитивными функциями и памятью, уменьшить дискомфорт из-за его "обезболивающих свойств, которые могут помочь уменьшить мышечную боль и болезненность", - сказала консультант по питанию Джен Мессер, добавив, что он может быть натуральным афродизиаком.

Можно ли принимать имбирь ежедневно?

Хотя "в настоящее время нет стандартной рекомендуемой дозы имбиря", по словам гастроэнтеролога Джейми Беринга, общая рекомендация — принимать не более 4 граммов имбиря в день. Беременным женщинам рекомендуется принимать не более 1 грамма имбиря в день, а детям младше 2 лет имбирь не рекомендуется.

Взрослые, принимающие более 4 граммов имбиря в день, могут испытывать желудочно-кишечные проблемы, "включая рефлюкс, изжогу и диарею", - отметила Янг.

Кроме того, прием слишком большого количества имбиря также может иметь разжижающий кровь эффект, добавляя, что меньшее количество имбиря может даже негативно взаимодействовать с некоторыми лекарствами.

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