Включение этих трав в рацион, а также поддержание диеты и здорового образа жизни помогут обуздать гипертонию.

Высокое кровяное давление возникает, когда сила тока крови через кровеносные сосуды слишком велика, что со временем повреждает артерии.

Многие распространенные травы, также могут помочь снизить высокое кровяное давление. Включение этих трав в ежедневный рацион, а также поддержание сбалансированной диеты и здорового образа жизни может помочь справиться с гипертонией, пишет Healthdigest.

Базилик

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В исследовании 2021 года говорится, что у участников, которые ежедневно потребляли 128 миллиграммов сушеных порошкообразных листьев базилика, через 2 недели наблюдались заметно более низкие результаты артериального давления по сравнению с контрольной группой, принимавшей плацебо.

Чеснок

В статье 2020 года говорится, что чесночные добавки, принимаемые отдельно или в сочетании с лекарствами от гипертонии, не только снижают высокое кровяное давление, но также снижают вероятность возникновения сердечно-сосудистых проблем, таких как сердечный приступ, ишемическая болезнь сердца или инсульт.

Корица

Исследование 2019 года показало, что у взрослых, которые постоянно потребляли до 2 граммов корицы каждый день в течение 12 недель, наблюдалось значительное снижение высокого кровяного давления.

Петрушка

Эта трава связана с здоровьем сердечно-сосудистой системы из-за большого количества растительных соединений, таких как каротиноидные антиоксиданты, которые, снижают риск сердечных заболеваний, эффективно снижая кровяное давление и хроническое воспаление.

Имбирь

Он предлагает впечатляющий список преимуществ для здоровья: от поддержки пищеварительной системы до снижения артериального давления.

Кардамон

В исследовании 2009 года участники исследования испытали значительное снижение артериального давления, а также более высокий уровень антиоксидантов в крови после 12 недель употребления 3 граммов порошка кардамона каждый день.

Куркума

Исследование 2022 года показало, что участники, которые потребляли 3000 миллиграммов порошка куркумы каждый день в течение 12 недель, имели более низкий вес и систолическое артериальное давление по сравнению с контрольной группой.

Цветок гибискуса

Исследование 2019 года показало, что употребление чая из гибискуса два раза в день в сочетании со здоровым образом жизни и диетой помогло снизить кровяное давление у участников с гипертонией первой стадии.

Лаванда

Эфирное масло лаванды содержит ароматическое соединение под названием линалоол, которое снижает беспокойство и кровяное давление.

Семя сельдерея

В исследовании 2022 года участники, которые потребляли 1,34 грамма семян сельдерея каждый день в течение месяца, испытали снижение высокого кровяного давления по сравнению с группой, получавшей плацебо. Исследование также отметило, что никаких существенных побочных эффектов не наблюдалось. Интересно, что исследование 2023 года показало, что у участников, принимавших экстракт семян сельдерея, не только снизилось высокое кровяное давление, но они также заметили облегчение симптомов тревоги и депрессии.

Орегано

Согласно исследованию 2007 года, у крыс с гипертонией, получавших экстракт карвакрола, химическое соединение, содержащееся в орегано в больших количествах, наблюдалось снижение кровяного давления.

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