Почему люди все чаще отказываются от душа и полезно ли это

Дерматологи объяснили, что стоит за современной тенденцией и кому она подходит, а кому - сосвсем нет.

В последние годы в сфере гигиены произошел удивительный поворот: все больше людей сознательно сокращают количество принимаемых душей.

По мнению сторонников тренда под названием "отсутствие душа", ежедневное мытье может быть не только ненужным, но даже нарушать баланс кожи, пишет издание Egeszsegkalauz.

Привычка или необходимость

На развитие стандартов гигиены сильно повлияла косметическая индустрия и реклама, которые внушают, что чистота означает ежедневное тщательное очищение тела.

В противовес этому, медицинская литература демонстрирует более тонкую картину. Например, доктор Джеймс Хэмблин предупредил, что чрезмерное очищение не обязательно полезно для здоровья кожи.

Кожа как экосистема

Кожа - это не стерильная поверхность, а сложная микробиологическая система. Так называемый микробиом кожи играет ключевую роль в нашей защите. Эти микроорганизмы помогают предотвратить рост патогенов и способствуют иммунной защите кожи.

Когда мы принимаем душ слишком часто, особенно горячий с сильными моющими средствами, этот баланс легко нарушается. С поверхности кожи смываются не только загрязнения, но и защитный липидный слой, а также некоторые полезные микроорганизмы.

Что произойдет, если уменьшить частоту принятия душа

Многие опасаются, что менее частый душ приведет к неприятному запаху и запущенному виду. Однако реальность гораздо сложнее. Первые месяцы после сокращения количества принимаемых душей может наблюдаться временный дискомфорт: кожа может вырабатывать избыток кожного сала, что может вызывать ощущение жирности или неприятный запах. Однако это лишь фаза адаптации.

Со временем кожа адаптируется к новому режиму, и выработка кожного сала становится сбалансированной. Это подтверждают несколько дерматологов, подчеркивая, что организм способен к саморегуляции.

Риски чрезмерного мытья

Регулярный, длительный и горячий душ влияет не только на поверхность кожи, но и на ее более глубокие слои. Согласно дерматологической литературе, слишком частое мытье:

может усиливать сухость кожи;

нарушает барьерную функцию кожи;

может увеличивать риск раздражения и экземы.

Американская академия дерматологии рекомендует для особо чувствительной кожи выбирать более короткие, теплые души и избегать сильно ароматизированных средств гигиены.

Действительно ли достаточно мыть только части тела

Все больше экспертов подчёркивают, что не обязательно каждый раз мыть все тело с мылом. Согласно так называемому подходу "целевой гигиены", достаточно регулярно очищать те участки, где чаще всего скапливаются бактерии и появляется неприятный запах – например, подмышки, пах, ноги или интимные зоны.

Этот подход не нов: исторически ежедневное мытье всего тела было скорее исключением, чем правилом.

Экологические соображения

Сокращение частоты принятия душа может быть полезно не только для человека, но и для окружающей среды. На один душ уходят десятки литров воды, не говоря уже об энергозатратах.

Стоит ли теперь принимать душ реже

Ответ не однозначен. Потребности в гигиене во многом зависят от образа жизни, индивидуального типа кожи и состояния здоровья.

Если человек занимается спортом, выполняет физическую работу или сильно потеет, частый душ будет оправдан. Однако тем, кто работает в офисе, принимать душ несколько раз в день не обязательно.

Медицинский консенсус подчеркивает важность баланса, который предусматривает избежание крайностей.

На что следует обратить внимание

Если вы хотите попробовать реже принимать душ, стоит постепенно снижать частоту и следить за реакцией кожи. Теплая вода, мягкие очищающие средства и более короткие сеансы душа помогут сохранить здоровье кожи.

