Стоматолог объяснила, когда надо чистить зубы - до еды или после, почему это важно, а также какая зубная паста лучше.

От правильной чистки зубов зависит не только свежесть дыхания на весь день, но и здоровье зубов. Одни уверены, что щетку стоит брать в руки сразу после завтрака, другие - что до еды. Мы разобрались вместе со стоматологом, когда нужно чистить зубы - до завтрака или после, а также какую пасту выбрать.

Когда лучше чистить зубы - до еды или после

По словам стоматолога Марьяны Слободяник-Коломоец, правильно чистить зубы до завтрака, так как именно утром из полости рта нужно удалить бактерии и продукты их жизнедеятельности, что накопились за ночь. "Если вечером зубы были недочищены, то остатки пищи становятся пищей для микроорганизмов. Именно поэтому после пробуждения люди часто чувствуют неприятный запах изо рта - это следствие работы бактерий в течение ночи", - говорит врач.

Чистка зубов до завтрака помогает избавиться от налета и подготовить полость рта к приему пищи. Но если мы сначала завтракаем, объясняет медик, то в процессе в слюне появляются кислоты, расщепляющие пищу. Затем мы начинаем чистить зубы и разносим эту кислоту по поверхности зубов, дополнительно втирая зубной щеткой в эмаль. Со временем это может вызвать повышенную чувствительность зубов, в зависимости от состояния эмали человека.

"Чистить зубы после еды можно, но должно пройти хотя бы 30-40 минут. Сначала для чистки можно использовать ирригатор между зубами, вымыть все остатки пищи, а затем хорошо почистить зубной щеткой", - объясняет эксперт.

Чистка зубов, по ее словам, в среднем должна занимать 2 минуты, а вместе с ирригатором и интердентальными щетками вся гигиена полости рта длится 3-4 минуты:

Утром после сна достаточно обычной 2-минутной чистки, а после завтрака можно воспользоваться ирригатором или щеткой. Вечером рекомендую уделить внимание всем поверхностям зубов и языку.

Стоматолог отмечает, что на поверхности языка расположены до 500 видов сосочков, которые легко удерживают налет - его также нужно регулярно удалять. Использовать щетку для языка обычно рекомендуют пациентам галитозом (неприятным запахом изо рта), а также с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями, так как бактерии во рту могут ухудшать состояние здоровья. "Мы рекомендуем использовать скребки для языка, они не должны быть жесткими, пластиковыми, лучше всего - прорезиненными. Достаточно будет буквально трех-четырех движений скребка, без пасты или ополаскивателя, предпочтительно утром", - поясняет врач.

Какая паста лучше - с фтором или без, отбеливающая или обычная

По словам Марьяны Слободяник-Коломоец, выбирать зубную пасту лучше с фтором, но перед ее использованием лучше проконсультироваться со своим стоматологом.

По современным данным, во взрослом возрасте чаще возникают проблемы типа пародонтита или обнажения корней зубов, что делает их более уязвимыми к кариесу - и как раз зубные пасты с фтором здесь выполняют важную профилактическую роль. "Рекомендуемая концентрация фтора в зубной пасте составляет 1450 ppm - это безопасное и минимально необходимое количество для взрослых", - говорит врач.

Следует учитывать, что зубная паста с фтором может подходить не всем:

Есть такой диагноз - флюороз - он характерен для жителей Полтавской, Львовской, Черниговской, Черкасской областей. Там в почве и воде много фтора, из-за этого у людей с детства могут быть желтые, пятнистые зубы - так выглядит флюороз. Поэтому если у человека уже есть избыток фтора в организме, и в зубах, то использовать пасту с фтором нельзя.

Относительно отбеливающей зубной пасты, врач подчеркнула, что пользоваться ею можно, но не каждый день. "Если обычная паста, которой мы чистим зубы, имеет показатель абразивности (RDA) - 70, то отбеливающая - 120-180. То есть она, простыми словами, царапает зуб. Поэтому отбеливающую пасту можно добавить в уход раз-два в неделю", - говорит стоматолог.

Помогает в профессиональной гигиене и ополаскиватель - если проблем с зубами нет, то лучше выбирать обычный, без лекарственных добавок. Таким можно пользоваться около 3 месяцев, а затем поменять, чтобы микрофлора не привыкала. Лечебные ополаскиватели применяют максимум 1-2 недели.

Зубную щетку полагается менять каждые три месяца, а также обязательно после профессиональной чистки зубов и любой перенесенной инфекции ротовой полости. Интердентальную щетку - каждые три-четыре недели.

Кстати, по словам врача, доказательная медицина подтверждает большую эффективность электрической зубной щетки - она запрограммирована на определенное время, в ней есть датчик давления и она делает значительно больше движений, чем мы можем сделать вручную. Но если человек умеет качественно чистить зубы обычной щеткой - он может продолжать пользоваться ею.

справка Марьяна Слободяник-Коломоец врач-пародонтолог, кандидат медицинских наук С 2023 года - ассистент кафедры терапевтической стоматологии и детского возраста Национального университета здравоохранения Украины П. Л. Шупика. Лауреат Премии Президента Украины для молодых ученых.

