Диетологи советуют - чтобы оливковое масло не привело к набору веса, нужно следить за употребляемым количеством.

Людям нужно употреблять растительные масла для поддержания здоровья, поскольку они помогают организму получать энергию, поддерживают функцию клеток, защищают органы, согревают тело, усваивают питательные вещества и вырабатывают гормоны.

Например, оливковое масло – один из самых популярных вариантов растительного масла. Его полезные свойства давно известны поклонникам правильного питания (ПП), но при этом существует миф, что оливковое масло приносит только пользу, поэтому его можно пить ложками ежедневно. На самом деле это не так, поэтому насколько оно полезно, рассказали эксперты. пишет USA TODAY.

Полезно ли оливковое масло?

Ответ однозначный - Да! "Оливковое масло - одно из наиболее часто рекомендуемых масел по разным причинам, и это не вызывает особых споров", - сказала диетолог Кэт Бенсон.

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Преимущества оливкового масла

Оно может помочь в усвоении важных жирорастворимых витаминов, таких как витамин D, A, E и K.

"Оливковое масло богато антиоксидантами, которые помогают бороться с повреждениями в организме. Исследования связывают потребление оливкового масла с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы, уменьшением боли в суставах, здоровьем мозга", - отметила Бенсон.

Может ли оливковое масло быть вредным для здоровья?

"Как и любой жир, оливковое масло является источником большого количества калорий, что может быть очень полезно при попытке восстановить/увеличить вес", - объяснила Бенсон.

Но, конечно, это также может привести к набору веса. Контроль порций важен. Лучше всего употреблять его в умеренных количествах.

Можно ли употреблять оливковое масло каждый день?

Это зависит от человека и его здоровья, но в целом оно безопасно для ежедневного потребления. "Оливковое масло может хорошо вписаться в ежедневный рацион. Рекомендуемое количество оливкового масла для потребления в день может варьироваться в зависимости от индивидуальных диетических потребностей, общей диеты, уровня активности и состояния здоровья. Общая рекомендация - употреблять около 1-2 столовых ложек оливкового масла в день. Это количество связано с пользой для здоровья, такой как уменьшение воспаления и снижение риска сердечных заболеваний", - сказала диетолог.

Оливковое масло: новости

Оливковое масло является основой очень популярной и полезной средиземноморской диеты. Ее советуют не только тем, у кого есть проблемы со здоровьем, но и тем, кто просто хочет с легкостью поддерживать здоровый вес и правильное питание.

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