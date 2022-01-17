С коронавирусной болезнью вчера госпитализировали более 1,2 тыс. человек, умерли – 78.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 5 тыс. 072 больных COVID-19, в частности, заболели 407 детей и 72 медработника.

Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения.

С коронавирусной болезнью вчера госпитализировали 1 тыс. 213 человек, умерли – 78, выздоровели – 2 тыс. 520 человек.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 3 млн 759 тыс. 530 человек; выздоровели - 3 млн 556 тыс. 162 человека; умерли – 98 тыс. 361. Сделано 17 млн 182 тыс. 817 ПЦР-тестов.

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Прививки в Украине: свежая статистика

С начала вакцинальной кампании привиты 14 993 077 человек, из них получили первую дозу – 14 993 075 людей, получивших две дозы – 14 270 520 человек, получили дополнительную дозу – 9 617 человек, бустерную дозу – 99 165 человек. Всего проведено 29 372 377 прививок.

Как сообщалось, за прошедшие сутки коронавирус в Украине диагностировали у 6 379 человек, в частности COVID-19 нашли у 503 детей и 92 медиков. За сутки были госпитализированы 1 957 пациентов, а выздоровели 2 359.

Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. В нашей стране в марте 2020-го начался карантин, и он продолжается до сих пор.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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