Ночью в стабилизационных пунктах используют красный свет, поскольку он менее заметен для российских разведывательных беспилотников.

На южном фронте в Запорожской области работают около дюжины медицинских пунктов, созданных украинской армией в нескольких километрах от линии столкновения для спасения раненых защитников.

Как пишет издание The New York Times (NYT), раненые бойцы 110-й бригады всего 40 минут назад прибыли в стабилизационный пункт, где им сразу же начали предоставлять медицинскую помощь. NYT отметило, что эти медпункты, где военных стабилизируют для дальнейшей эвакуации, работают с постоянным потоком солдат, раненых в боях. Цифры были "колоссальными", сказал медик из пункта, где проходили лечение трое солдат 110-й бригады.

Журналисты издания посетили один из стабилизационных пукнтов, оборудованный четырьмя операционными столами в длинном помещении. Этот пункт принимает раненых из нескольких бригад, задействованных в контрнаступлении, и уже два месяца работает круглосуточно.

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Издание отметило, что по мере того, как Украина готовилась к контрнаступлению, она также создала разветвленную систему медицинской эвакуации с четырьмя линиями помощи, включающую 20 городских больниц, ряд стабилизационных пунктов и до 50 медицинских бригад, прикрепленных к бригадам военных.

Человек, разработавший эту систему, доктор Роман Кузив, начальник военного госпиталя в городе Запорожье, открыл экран своего мобильного, чтобы показать базу данных о количестве раненых по всему Запорожскому фронту. Пациенты имеют цветовую кодировку в зависимости от тяжести их ран.

Он пояснил, что цель состоит в том, чтобы обеспечить каждому раненому солдату высокий уровень медицинской помощи в течение всего лишь 25 минут после ранения, чтобы спасти жизнь, но это, к сожаению, не всегда возможно. Боевой медик на передовой быстро оказывает первую помощь, но огонь российской артиллерии часто бывает настолько интенсивным, что подразделения не могут эвакуировать раненых по несколько часов.

Машины скорой помощи, которые доставляют солдат в пункты стабилизации, также часто попадают под обстрел, тогда приходится тащить или нести раненых за несколько километров пешком до пункта стабилизации.

В пунктах стабилизации врачи лечат раненых от шока и предотвращают кровопотерю, перед тем, как отправить их в лучше оборудованные пункты стабилизации, где могут оперировать хирурги, или в городские больницы.

Как отметило издание, ночью в стабилизационных пунктах используют красный свет, поскольку он менее заметен для российских разведывательных беспилотников.

Как рассказали медики, раненые иногда прибывают рывками, а в некоторые дни непрерывной чередой. Были десятки минных и осколочных ранений, но пока в этом контрнаступлении мало пулевых ранений, констатировали медики.

"110-я бригада приняла участие в штурме, понеся большие потери. Ночью все четыре столика были заняты солдатами с тяжелыми травмами ног, которые нуждались в ампутации", - сказал шведский боевой медик-доброволец. На следующее утро солдаты вынесли части тела в черных мешках на утилизацию.

Некоторые врачи говорили, что в прошлом году в боях были жертвы и похуже; один из них сказал, что тогда в контрнаступлении в Херсонской области лечили до 250 человек в день. Украинские власти не публикуют данные о потерях ВСУ, отметило издание, но западные официальные лица заявляют, что число убитых и раненых превышает 100 тыс. человек.

В первые месяцы войны у многих солдат не было бронежилетов или касок, и они часто получали смертельные травмы головы и груди, сказал Андрей Комаринец, начальник медицинской службы 110-й бригады, которая руководит одной из больших точек стабилизации.

По его словам, теперь у всех есть бронежилеты, но есть и новая угроза — российские мины. "Они минируют своих мертвых, они минируют наших мертвых, они минируют все, что могут", - сказал он о российских войсках. "Наши военные заходят в бункер и дистанционно взрывают его. У россиян полно взрывчатки", - констатировал Комаринец.

Он отметил, что медики стабилизационных пунктов полагаются на пожертвования, в основном от украинской диаспоры по всему миру, на дополнительное оборудование. "Аппарат УЗИ нам купили украинцы, проживающие в Австралии. У нас есть машина скорой помощи, купленная американцами. У нас есть два матраса от двух парней из Нидерландов, которых я никогда не видел", - отметил врач.

Но в армии не хватает врачей и особенно медсестер, сказал он. "У нас не хватает рук", - отметил Комаринец.

Стабилизационные пункты на фронте

Стабпункты на фронте работают 24/7 в бешенном ритме. Так, например, стабилизационный пункт под Бахмутом принимает около 100 раненых бойцов в сутки. Туда попадают и с контузиями и тяжелыми ранениями конечностей, которые нуждаются в ампутации. Такие стабилизационные пункты пытаются размещать так, чтобы раненых успевали привезти за час.

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