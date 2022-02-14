В Минздраве Украины посоветовали, чем заменить кофе тем, кто переболел новым штаммом коронавируса.

Людям, переболевшим новым штаммом коронавируса COVID-19 "Омикрон" не стоит пить кофе.

После "Омикрона" у людей снижается работоспособность и возникает сонливость, поскольку вирус уменьшает в организме уровень аденозинтрифосфорной кислоты, которая играет важную роль в обмене веществ и энергии, говорится в Telegram-канале проекта Минздрава Украины "Коронавірус_інфо".

В сообщении отмечается, что из-за употребления кофеина, который есть в кофе, возникает обезвоживание, снижается уровень калия в крови, а это негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

"...Замените кофе некрепким зеленым или белым чаем", – посоветовали в министерстве.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце января говорил, что в Украине началась новая вспышка коронавируса, спровоцированная "Омикроном". Глава Минздрава подчеркнул, что новый вариант вируса нашли уже в 20 областях украинского государства.

Позже львовский врач Тарас Жиравецкий предупредил, что новый штамм коронавируса пока не могут назвать легкой простудой. Медик отметил, что если при "Омикроне" температура длительное время не падает, держится 37,5 и выше, то это может свидетельствовать о тяжелом течении заболевания.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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