Исследования были проведены в восьми странах Европы и США с участием более 26 тысяч взрослых от 50 лет и старше.

Каждый человек на планете Земля стремится провести как можно длинную и счастливую жизнь. Похоже, американские ученые нашли способ, как увеличить продолжительность жизни человечества.

Так, специалисты провели серию исследований, в ходе которых выяснили удивительные свойства витамина D по снижению уровня риска смерти от любой медицинской причины на 57%, пишет Express.

По словам медицинского директора Healthspan Сары Брюэр, ученые скорректировали результаты с учетом возраста, пола, сезона забора крови, образования, индекса массы тела (ИМТ), курения и физической активности, сопутствующих заболеваний (при наличии более одного заболевания или состояния), которые могут повлиять на смертность: таких, как диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Исследования, проведенные в восьми странах Европы и США с участием свыше 26 тысяч взрослых от 50 лет и старше, показали, что у людей с самым высоким уровнем витамина D вероятность смерти была на 57% ниже по какой-либо медицинской причине.

"Несмотря на то, что уровни витамина D3 различаются в зависимости от страны, пола и времени года, связь между теми, у кого самый низкий, и теми, у кого самый высокий уровень витамина D в каждой стране, была удивительно постоянной", – отмечают ученые.

Эксперты предполагают, что низкий уровень витамина D связан с уменьшением объема мозга и с повышенным риском инсульта, но коррекция дефицита витамина D может предотвратить до 17% случаев деменции.

Ученые подчеркивают, что хотя наш организм может вырабатывать витамин D под воздействием солнечного света, этого обычно недостаточно для удовлетворения наших нужд, иначе он не был бы классифицирован как витамин.

Они советуют каждому человеку потреблять минимум 10 мкг витамина D3 в день для предотвращения состояний дефицита витамина D, о чем могут свидетельствовать боли в мышцах и костях, остеомаляция или рахит.

Вместе с тем, отмечается, что для оптимального здоровья стоит употреблять дозы витамина D больше - от 25 мкг до 50 мкг. Особенно это касается пожилых людей, поскольку способность синтезировать витамин D снижается в более позднем возрасте.

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