Вчерашняя пицца: специалисты предупредили об опасности употребления остатков еды

Нет ничего лучше, чем холодный кусок пиццы на завтрак, но, как бы вкусно это ни было, существует риск пищевого отравления, если не соблюдать осторожность, пишет The Independent.

Пищевое отравление возникает из-за употребления пищи, зараженной патогенными бактериями, грибками или вирусами. Хотя большинство людей знает, что отравление может быть вызвано недоваренной пищей или неправильными способами ее приготовления, ненадлежащим образом сохраненные остатки еды тоже являются важным источником риска. Поэтому чрезвычайно важно правильно хранить остатки, чтобы не навредить здоровью, подчеркивают микробиологи.

Пищевое отравление от приготовленной пиццы может произойти по-разному: если некоторые ингредиенты были сырыми, недостаточно приготовленными или испорченными, или если пицца контактировала с поверхностью, содержащей микробы, в том числе с руками человека, который их не вымыл.

Видео дня

Удивительно, но сушеные травы и специи, которые часто добавляют в пиццу (базилик, перец, орегано), также могут быть источником микробного загрязнения. Это может происходить во время сбора и производства или из-за неправильного хранения потребителем. Некоторые патогены, которые могут выживать на сушеных травах, включают бактерии, способные вызывать пищевое отравление, в частности Salmonella, Bacillus cereus и Clostridium perfringens.

Даже если эти травы были стерилизованы во время выпечки пиццы, если оставить ее при комнатной температуре надолго, это может создать благоприятную среду для потенциально вредных микробов.

Чтобы снизить риск пищевого отравления, остатки пиццы следует помещать в холодильник в течение двух часов после приготовления или доставки. В холодильнике пиццу нужно хранить накрытой и съесть в течение двух дней, поскольку холодильник лишь замедляет рост бактерий. Если пиццу оставить при комнатной температуре на несколько часов, микробы быстро размножаются, и на следующий день еда может быть опасной, даже если выглядит и пахнет нормально.

Остатки курицы

Приготовленная курица быстро портится после охлаждения из-за высокого содержания воды и питательных веществ и низкой кислотности, что способствует росту бактерий, вызывающих пищевое отравление, особенно если курицу хранят неправильно.

Важно оставлять для хранения только хорошо приготовленную курицу. Если в соках мяса есть следы крови, его нельзя есть и нельзя оставлять на потом. Отмечается, что сырое мясо может быть заражено Campylobacter, Salmonella или Clostridium perfringens, поэтому тщательная термическая обработка обязательна.

Даже небольшая недоваренная часть может содержать бактерии, которые будут размножаться даже в холодильнике, и при этом оставаться незаметными по запаху или виду. Чтобы остатки были безопасными, курицу после приготовления следует накрыть и как можно быстрее поместить в холодильник – желательно в течение двух часов после приготовления. В холодильнике курица хранится до трех дней.

Рисовые блюда

Любые остатки рисовых блюд – жареный рис, буррито или ризотто – несут большой риск пищевого отравления, поскольку сырой рис может содержать споры Bacillus cereus, бактерии, любящей крахмалистую пищу. При приготовлении Bacillus гибнет, но споры выдерживают нагревание и выживают. Если готовое рисовое блюдо оставить при комнатной температуре более двух часов, споры прорастают и начинают размножаться, выделяя токсины, которые могут вызвать сильную рвоту и диарею. Чтобы избежать риска, готовый рис следует накрыть, быстро охладить и хранить в холодильнике не более 24 часов. Рис можно есть холодным, но только если он быстро охлажден и правильно хранится.

Консервированные продукты

Чтобы безопасно хранить консервированные остатки, их обязательно накрывают и помещают в холодильник, чтобы избежать загрязнения воздушными микробами.

Еду можно хранить в оригинальной банке – она стерилизована во время обработки. Но для сохранения вкуса ее можно переложить в закрытую пластиковую или стеклянную емкость.

Высококислые продукты, например консервированные помидоры, можно хранить в холодильнике пять–семь дней. Продукты с низкой кислотностью, такие как мясо, рыба, фрукты, овощи и паста – до трех дней. Кислые продукты хранятся дольше, так как кислота подавляет рост бактерий.

Остатки могут быть безопасны для употребления в холодном виде, если их быстро поместили в холодильник после приготовления и употребили в течение одного–двух дней.

Утро начинают не с кофе

Напомним, по словам специалистов, утром перед тем, как "потянуться" за чашкой кофе, лучше сначала выпить стакан воды, затем пойти в душ. Это будет лучше для здоровья. Также специалисты по питанию советуют перед кофе съесть что-нибудь полезное, например, лосось, авокадо или немного сыра. Это необходимо, чтобы добавить жира и клетчатки. Небольшой кусочек белка или вареное яйцо, съеденное утром, в течение всего дня помогает регулировать уровень сахара в крови.

