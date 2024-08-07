Пожилую женщину госпитализировали в одну из больниц Ивано-Франковска с высокой температурой в тяжелом состоянии.

В Ивано-Франковской области зафиксирован первый летальный случай от нового субварианта коронавируса FLiRT: умерла 80-летняя женщина с сопутствующими заболеваниями.

Ее инфицирование подтвердили в лаборатории. Об этом в комментарии Суспільному рассказал генеральный директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслан Савчук.

По его словам, 80-летняя женщина - жительница одной из громад Ивано-Франковского района.

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"Лабораторно мы подтвердили, что в ее организме был субвариант FLiRT классического штамма Omicron. Женщина имела также сопутствующие заболевания - сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. Основным диагнозом была коронавирусная болезнь, поскольку она имела все симптомы и это было клинически и лабораторно подтверждено", - рассказал Савчук.

Пожилую женщину госпитализировали в одну из больниц Ивано-Франковска с высокой температурой в тяжелом состоянии: ее пролечили и состояние стабилизировалось.

"Женщину перевели в терапевтическое отделение и после того через несколько дней она умерла. То есть со времени госпитализации до момента, когда ей стало хуже и пациентка умерла, прошло 20 дней. Медики оказывали всю возможную помощь, но COVID-19 забрал ее жизнь", - сказал Савчук.

По его словам, в регионе субвариант FLiRT пока подтвердили только у умершей пенсионерки, однако коронавирусная болезнь активно циркулирует.

"В понедельник, 5 августа, мы имели 20 новых подтвержденных случаев COVID-19, а сегодня за день - диагностированы в лаборатории 63 случая. Если сравнить между июнем и июлем, то мы имеем увеличение количества больных на 11%", - добавил Савчук.

Коронавирус в Украине - детали

На западе Украины увеличивается количество случаев заболевания COVID-19. В частности, это фиксируется во Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях. Так, по информации Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, коронавируса в регионе стало больше.

"За последнюю неделю заболели 496 жителей, из них – 54 ребенка против 203 (45 детей) за предыдущую неделю. Среди детей 50% – дети от 0 до 4 лет. 22% заболевших – люди старше 65 лет. Госпитализирован 41 больной – 8%", – говорится в сообщении.

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