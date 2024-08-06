Во Львовской области количество случаев коронавируса выросло более чем в два раза, а на Волыни - в три.

На западе Украины увеличивается количество случаев заболевания COVID-19. В частности, это фиксируется во Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях.

Так, по информации Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, коронавируса в регионе стало больше.

"За последнюю неделю заболели 496 жителей, из них – 54 ребенка против 203 (45 детей) за предыдущую неделю. Среди детей 50% – дети от 0 до 4 лет. 22% заболевших – люди старше 65 лет. Госпитализирован 41 больной – 8%", – говорится в сообщении.

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Там отметили, что это статистика в отношении тех, кто обратился за медицинской помощью.

Как сообщили в Волынском областном центре контроля и профилактики болезней, на Волыни рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в течение последних двух недель. За прошедшую неделю у 101 человека подтвержден COVID-19 против 32 случаев за предыдущую неделю.

"То есть рост составляет в три раза. У большинства больных заболевание протекает в легкой форме", - отметили специалисты и добавили, что на сегодня на Волыни циркулирует штамм Omicron, преимущественно JN.1 (Дженни). Нового субварианта коронавируса "FLiRT" не зафиксировано.

Директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Руслан Савчук проинформировал, что в июле было обследовано 1829 человек с подозрением на COVID-19 - у 7,7% из них заболевание подтверждено. По сравнению с июнем, наблюдается увеличение количества положительных результатов на 11,9%.

В Украине появился новый субвариант коронавируса "Omicron" - что известно

В июле в Украине зарегистрировано три случая нового субварианта коронавируса "Omicron" - "FLiRT". Их выявили на прошлой неделе: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области.

По информации заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, заболели две женщины и мужчина старше 60 лет.

Он пояснил, что "FLiRT" быстрее поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже ранее вакцинированные. Однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни.

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