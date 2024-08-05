В частности, заболели две женщины и мужчина старше 60 лет.

В июле в Украине зарегистрировано три случая "FLiRT" - нового субварианта коронавируса "Omicron". Их обнаружили на прошлой неделе: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области. Как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, заболели две женщины и мужчина старше 60 лет.

По его словам, штамм "FLiRT" происходит от варианта Omicron. Из-за специфических мутаций в белке-шипе вирус лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа.

То есть, как объяснил Кузин, "FLiRT" быстрее поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже ранее вакцинированные. Однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни.

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Кроме того, заместитель министра объяснил, что ВОЗ пока не предоставляет специфической оценки относительно опасности "FLiRT", однако отмечает, что он требует мониторинга на уровне каждой страны. Имеющиеся исследования показывают, что текущие вакцины, в частности бустеры, остаются эффективными для защиты от тяжелых форм COVID-19, хотя и не могут полностью предотвратить заражение новым штаммом.

Коронавирус в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее в КГГА заявили, что в последние недели в столице значительно повысился уровень заболеваемости COVID-19. В частности, по сравнению с началом июля увеличилось количество госпитализаций из-за коронавируса.

По данным Департамента здравоохранения города Киева, если по состоянию на 1 июля в медицинских учреждениях столицы находились 20 больных с диагнозом COVID-19 и один с подозрением, то на сегодняшнее утро таких пациентов 73, в том числе 18 детей. Это больные со сложными случаями течения болезни. В среднем в больницы сейчас попадает около 20 человек в сутки.

Всего в июле зарегистрировали 900 случаев COVID-19, а в июне их количество составляло менее 200. С начала года от этого заболевания в столице умерли 52 человека.

Жителей столицы призвали категорически соблюдать правило - "Заболел - сиди дома!". То есть если человек чувствует недомогание, ему стоит по возможности максимально самоизолироваться и обратиться к врачу.

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