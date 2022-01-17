Ученый убежден, что постоянная ревакцинация – не выход.

Штамм Омикрон может "перевести" пандемию COVID-19 в эндемию. Каждый переболеет коронавирусом, а жизнь вернется к нормальному ритму.

В этом убежден руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charitе Кристиан Дростен, пишет Tagesspiegel.

Ученый также считает, что постоянная ревакцинация – не выход.

"В долгосрочной перспективе мы не можем поддерживать иммунную защиту всего населения с помощью повторной вакцинации каждые несколько месяцев. Вирус должен это сделать", – отметил Дростен.

Ученый считает, что рано или поздно коронавирусом переболеют все, и тогда произойдет естественное создание коллективного иммунитета. Однако это не означает, что можно отказаться от вакцинации вообще, ведь тогда смертность была бы очень высокой, особенно среди пожилых людей.

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Сейчас, по его словам, происходят процессы, которые вскоре приведут к прекращению пандемии и перехода к "эндемичной фазе", причем это произойдет, по его словам, уже в 2022 году.

Несмотря на то, что следующей зимой ученый прогнозирует новый всплеск заболеваемости, можно будет объявить о завершении именно пандемии.

"В то же время от маскового режима, вероятно, не удастся отказаться еще некоторое время", – отметил специалист.

Кроме того, исследователь считает, что следующим этапом в борьбе с коронавирусом будет введение "живой вакцинации", то есть препаратами, которые содержат ослабленный вирус, в частности, в виде назального спрея.

Напомним, в ВОЗ тоже считают, что со временем пандемия COVID-19 перейдет к фазе эндемии. Однако в организации заявили, что для этого необходимо иммунизировать 80 – 85% населения каждой страны. Лишь в таком случае существует возможность перехода в эндемическую фазу.

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