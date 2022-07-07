Исследователи ZOE Health Study отметили, что у непривитых этот симптом зачастую отсутствует.

COVID-19 никуда не исчез и в Европе стало расти число заболевших. Симптомы коронавируса проявляются и у привитых людей.

Об этом сообщает издание Express.

Благодаря высокому уровню вакцинации новая волна еще не набрала катастрофических оборотов, но число заболевших растет. Исследователи ZOE Health Study обнаружили один симптом, который встречается чаще всего вакцинированных.

Отмечается, что именно чихание является отличительным симптомом COVID-19 у тех, кто полностью привит.

"Если вы были вакцинированы и начинаете много чихать без объяснения причин, вам следует пройти тест на COVID, особенно если вы живете или работаете рядом с людьми, которые подвергаются большему риску от болезни", - сказано в сообщении.

Так, в европейских странах за сутки 6 июля выявили 44 471 новый случай коронавируса. При этом болезнь унесла жизни 160 человек.

Как ранее сообщал УНИАН, власти Кипра распорядились повторно ввести масочный режим для борьбы с COVID-19 спустя месяц после отмены этого требования, поскольку число случаев заражения вновь возросло. За неделю, закончившуюся 1 июля, зарегистрировали 10 879 новых случаев заражения COVID-19 по сравнению с 7 263 на предыдущей неделе.

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