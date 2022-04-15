По словам Ляшко, сейчас в больницах от коронавируса лечатся 2 900 граждан, получающих кислородную терапию. К сожалению, тяжелые больные до сих пор есть.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какая сейчас ситуация с распространением коронавируса в Украине. По его словам болезнь никуда не исчезла, но заболеваемость пошла на спад.

В интервью с Аллой Мазур Ляшко отметил, что COVID-19 продолжает регистрироваться, но не в таких количествах. С начала апреля заболеваемость коронавирусом значительно снизилась.

В начале полномасштабной войны России с Украиной в стране регистрировали примерно 4 тысячи случаев ежедневно. Теперь - около 400.

"В начале войны, первую неделю, регистрировалось плюс-минус 4 тысячи случаев в сутки. Затем спад произошел до 2,5 тысяч случаев. Сейчас уже последнюю неделю апреля мы видим 400 случаев ковида", - сообщил Ляшко.

Министр отметил, что это неточная статистика, поскольку есть заведения, которые не могут ее подавать. Например, в Донецкой, Луганской и Харьковской областях не полностью отчитываются по коронавирусу. И даже если там будут фиксировать какие-то случаи, то вряд ли медицинские учреждения будут подавать эту информацию. И Минздрав не требует этого в условиях военного положения.

По словам Ляшко, сейчас в больницах от коронавируса лечатся 2 900 граждан, получающих кислородную терапию. Но в целом теперь болезнь протекает легче, а особенно у вакцинированных – их госпитализируют значительно реже.

По его словам, граждане продолжают вакцинироваться против коронавируса.

"За март месяц вакцинировалось 355 тысяч человек", - рассказал министр.

Зато в апреле вакцинироваться успели уже 77 тысяч украинцев.

Напомним, ранее Кабинет министров отменил карантинные зоны эпидемической опасности и норму по отстранению от работы невакцинированных сотрудников в Украине.

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